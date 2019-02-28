«Комментарии — это не преступления»: активисты Свободного Идель-Урала запускают всемирную акцию

Организация "Свободный Идель-Урал" проведет 1 марта пикетирование дипломатических представительств Российской Федерации в ряде стран Европы и Америки с требованием прекратить ущемление свободы слова, уничтожение коренных народов и их русификацию. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на представителей самой организации.

— Москва усиливает контроль над личной жизнью граждан и стремится отслеживать активность населения в интернете. Государственная Дума Российской Федерации 24 января 2019 поддержала в первом чтении законопроект № 606593-7, предусматривающий штрафы и даже арест за оскорбление государственных символов РФ и органов власти. Не менее жесткие меры предусмотрены и за "распространение недостоверной информации". В условиях авторитарного режима, господствующего в Российской Федерации, новый закон может стать еще одним мощным инструментом преследования инакомыслящих, — отмечают активисты.

По их мнению особую опасность этот законопроект представляет для национальных республик, в частности для Поволжья, где "власть преследует активистов за любые проявления свободомыслия и критику федерального центра".

— Мы считаем, что критика российской власти, как и негативная оценка международной политики Российской Федерации, не могут быть основанием для преследований. Общественное движение "Свободный Идель-Урал" призывает всех, кто ценит свободу слова, приобщиться к кампании "Комментарии — это не преступление!", — говорят активисты.

"Idel.Реалии" также сообщали, что общественная платформа "Свободный Идель-Урал" обратилась к турецкому правительству с предложением выступить посредником в общении с Москвой.

Напомним, что общественная платформа "Свободный Идель-Урал" была создана в марте 2018 года в Киеве. Член правления Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Рафис Кашапов и представители украинской общины эрзя Боляень Сыресь (Александр Болькин) и Ожомасонь Кирдя (Ростислав Мартынюк) объединились с целью привлечения внимания к проблемам коренных народов Поволжья и Урала. Основные принципы платформы — ненасильственные действия в рамках международного права с целью добиться реализации государственного суверенитета татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян, мокшан.