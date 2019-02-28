Две британки и двойные стандарты Лондона

Мы уже писали в «Голосе Ислама» о деле Шамимы Бегум, которую британское правительство лишило гражданство за то, что она сбежала в 2015 году в Сирию, на территорию ИГИЛ*.

19 февраля семья Бегум получила уведомление о том, что их дочь лишена своего единственного гражданства и что решение было принято «с учетом обстоятельств вашей дочери». Письмо было по-английски вежливым и циничным: «Я был бы очень признателен, если бы вы смогли довести решение министра внутренних дел до ее сведения наряду с ее правом апеллировать».

Решение правительства - по-видимому, реакция на средства массовой информации - может хорошо сработать на правящую партию на предстоящих выборах. Тем не менее, оно также подняло ряд вопросов для британской мусульманской общины, насчитывающей 2,7 миллиона человек.

Фахад Ансари, адвокат, который в настоящее время представляет ряд лиц, которых, как и Бегум, лишили гражданства, считает, что нынешняя система получения гражданства мусульманами «по своей сути является расистской и дискриминационной в своем применении, поскольку это может случиться только в случае граждан, чьи родители являются иммигрантами, даже если они родились в Великобритании. Например, такого никогда не случится с белым британцем».

В ноябре прошлого года Ансари и его коллеги успешно выступили против попытки правительства Великобритании лишить гражданства двух человек.

Бюро журналистских расследований подсчитало, что с тех пор как в 2010 году к власти пришла Консервативная партия, правительство лишило гражданства более 37 человек.

Однако министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил парламенту, что полномочия лишать британцев их гражданства фактически использовались более 150 раз, что значительно выше, чем считалось ранее.

Многие широко подозревают, что основными жертвами этой политики являются люди из этнических меньшинств.

Многие аналитики объясняют, что такая расово ориентированная политика правительства фактически подрывает интеграцию молодых мусульман в британское общество.

Издание The New Arab указывает на двойные стандарты европейских правительств, в сравнении с отношением к ветеранам нацистских вооруженных формирований. Например, в Бельгии также легко лишают гражданства исламистов и джихадистов, но при этом не лишили гражданства ни одного бельгийца, воевавшего в гитлеровских Ваффен-СС. Более того, эти ветераны по прежнему получают государственную пенсию от Германии — до 1275 евро (1445 долларов США) в месяц, по данным бельгийских парламентариев. Что еще хуже, бельгийцы, которые подвергались принудительному труду со стороны нацистов, якобы получают жалкие 50 евро в месяц.

По словам бельгийских парламентариев, неизвестное число бывших британских членов СС, которые мирно живут в Великобритании на пенсии, также все еще получают немецкие пенсии. Излишне говорить, что у них не было отменено британское гражданство.

Однако, если про британских членов СС можно сказать, что они все таки коренные жители Британии, и у них нет права на получение гражданства в другой стране (что не мешает им получать пенсии от другой страны), то как на счет сирийки Асмы аль-Асад? На ее случай сейчас указывает ряд активистов, и не случайно. Асма аль-Асад, как и Шамима Бегум, родилась и выросла в Лондоне, и также замужем за военным преступником, совершившем злодеяния в Сирии. Хотя конечно стоит сделать оговорку — мужу Шамимы, каким бы отбитым не был этот голландский боевик, очень далеко по масштабам злодеяний до сирийского президента, травившего людей химическим оружием.

«Если у британского правительства есть закон об аннулировании гражданства женщин за то, что они замужем за террористами, то Асма не должна быть исключением», - заявил Абдуль-Азиз аль-Маши из Сирийской кампании солидарности.



«Она замужем не только за самым жестоким террористом, которого когда-либо знала Сирия, но и за массовым убийцей и военным преступником. Асма Асад не только обычная домохозяйка в Сирии, но и пропагандистская машина, которая публично поддерживала и пропагандировала действия своего мужа».

Несмотря на то, что премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что у нее есть доказательства того, что Башар Асад стоял за нападением с применением химического оружия на город Дума 7 апреля прошлого года, его жена из высшего среднего класса, уроженка Лондона Асма, по-прежнему имеет британское гражданство. Во время пресс-конференции в апреле прошлого года премьер-министр обвинила Асада в военных преступлениях, сославшись на несколько источников, и сказала, что для доставки химикатов с вертолета использовалась бочковая бомба. «[Сирийская] оппозиция не использует вертолеты и не использует бочковые бомбы», - пояснила она. «И достоверная разведка указывает на то, что сирийские военные чиновники координировали применение хлора в Думе».

Мэй указала, что были и другие основанные на разведке доказательства, которыми она не смогла поделиться с общественностью. Америка и Франция выступили с аналогичными заявлениями. Британским ответом была серия воздушных ударов по объектам химического оружия Асада, проведенная без одобрения ООН.

Саджид Джавид, тогда еще депутат, поддержал эти удары. «Необходимый и соразмерный ответ, который будет сдерживать и ухудшать потенциал сирийского химического оружия», - написал он в твиттере 14 апреля. В течение 16 дней его поддержка была вознаграждена, ведь он был назначен министром внутренних дел, одного из «великих государственных учреждений», которое он использовал, чтобы лишить 19-летнюю Шамиму Бегум ее британского гражданства.

Говорят, что жесткая позиция Джавида в отношении Бегум была частично мотивирована его стремлением стать следующим премьер-министром. Тем не менее, несмотря на его бескомпромиссную позицию по отношению к лондонке, которая попалась на онлайн-пропаганду ИГИЛ, он не предпринял никаких сколь-либо жестких действий, чтобы отозвать гражданство у привилегированной, британской жены крупнейшего массового убийцы 21-го века. Подросток Бегум хочет вернуться домой; секретные электронные письма, однако, показали, что Асма Аль-Асад, хотя и не показывающая каких-либо признаков угрызений совести, отмечала жестокие бомбардировки своего мужа в городе Хомс, выплескивая десятки тысяч фунтов на предметы роскоши.

И давайте без иллюзий, дело не только в Джавиде. Когда в прошлом году у Асмы Асад был диагностирован рак молочной железы, а фотографии в социальных сетях в октябре показали, что женщина явно потеряла волосы после химиотерапии, соцсети захлестнула волна сочувствия к «Первой леди зарина и хлора». Сочувствие женщине, борющейся со страшной болезнью, понятно, но ничего подобного не было в отношении Бегум, чье положение несравнимо с роскошным положением жены Башара аль-Асада.

При этом, маловероятно, что Британия лишит Асму гражданства. Как сообщалось в январе, Великобритания предоставила бессрочное разрешение остаться одной из теток Башара Асада.

Как бы то ни было, дело Шамимы Бегум стало очень серьезным ударом по британской идее интеграции этнических меньшинств в обществе. Аль-Джазира опубликовала репортаж из Бетнал Грин, района в Лондоне, откуда три школьницы вылетели в Сирию в 2015 году. Издание цитирует одну из учениц школы, в которой учились девушки (к слову, школа уже дважды меняла название, чтобы избавиться от со сбежавшими школьницами, а ее учениц не пускают за границу):

«Я не поддерживаю экстремизм, но, выступая в роли мусульманской студентки из восточного Лондона, я могу понять, почему эти девочки чувствовали себя отчужденными. Как будто никому нет дела до выяснения, почему они уехали в первую очередь, что, на мой взгляд, очевидно надо делать, если вы действительно хотите остановить это».

«В конце концов, она британка, она родилась здесь, и ей должно быть позволено вернуться сюда и предстать перед законом здесь», - говорит 48-летний Абдур Мохамед, местный бизнесмен, который живет в Бетнал-Грин в течение 30 лет.

«Это не значит, что не должно быть последствий, но просто неправильно говорить, что она не может вернуться сюда. С тех пор, как девочки уехали, я как родитель беспокоюсь о том, как защитить своих детей от социальных сетей и всякой всячины».

«Но как Британско-Бенгальский родитель, как мы можем сказать нашим детям, что они такие же британцы, как и все остальные, когда вы видите, что правительство на самом деле говорит, что эта девушка не такая?»

*-запрещены в РФ