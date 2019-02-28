Таиланд: мусульманские школы под пристальным вниманием

По сообщениям СМИ, опубликованным в понедельник, Таиланд распорядился провести профилирование камбоджийских мусульманских студентов, обучающихся в религиозных школах страны.

Власти запланировали встречу с предствителями более чем 600 частных исламских школ - известных как «понох» на тайском языке и «пондок» на малайском языке.

Согласно ежедневной газете Bangkok Post, сотни мусульманских студентов из Камбоджи поступают в исламские школы в провинциях Яла, Паттани, Наратхиват и Сонгкхла на неспокойном юге страны, что вызывает обеспокоенность сотрудников службы безопасности.

Этот шаг происходит накануне всеобщих выборов в Таиланде, назначенных на 24 марта, первого после военного переворота 2014 года.

«Мы не говорим, что камбоджийцы [мусульмане] приходят, чтобы вызвать проблемы в нашей стране, но если они задерживаются, иммиграционная полиция вынуждена их арестовывать и следовать законам», - говорится в сообщении регионального чиновника Сурачате Хакпарна.

Власти Таиланда обвинили исламские школы в наборе молодежи для повстанческих групп, действующих на юге.

При этом Таиланд регулярно депортирует камбоджийских мусульман, даже тех, кто приезжает по действующей визе.

На прошлой неделе таиландская полиция депортировала 34 мусульман, которые якобы хотели работать в неспокойном регионе.

Тайские военные обвиняют мадрасы в том, что они действуют как тренировочные лагеря для Национального Революционного фронта (НРФ), объединенной группы мусульманских повстанцев, которые называют себя малайцами.

НРФ стремится к большей автономии или к полной независимости от страны с буддийским большинством, в которой военные режимы правили большую часть времени с 1932 года.

Несколько попыток правительства провести переговоры с повстанческими группировками зашли в тупик.

Видный мусульманский деятель Ван Мухаммад Нор Матха, лидер недавно созданной партии Прачачат, хочет стать премьер-министром и обещал провинциальную автономию на юге.