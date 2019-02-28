Арестован палестинский губернатор Иерусалима Аднан Гайс

Израильская полиция арестовала палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гайса в ходе вчерашнего утреннего рейда, сообщают местные неправительственные организации и СМИ.

«Губернатор был арестован во время рейда на его дом в иерусалимском районе Сильван», - говорится в заявлении Палестинского общества заключенных.

Информационное агентство Маан сообщило, что Гайс был среди 21 палестинца, арестованных в ходе ночных рейдов в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Многие из них были членами движения ФАТХ в Иерусалиме.

Остается неясным, почему был арестован губернатор, а израильская полиция еще не выпустила официальное заявление.

Гайс, назначенный президентом Палестинской администрации Махмудом Аббасом в августе прошлого года, ранее несколько раз был арестован израильтянами, последний раз был в ноябре 2018 года.

В декабре его ненадолго поместили под домашний арест, а позднее ему запретили въезд на оккупированный Западный берег в течение шестимесячного периода.

Между тем официальный представитель ФАТХ Атиф Абу Сайф осудил аресты в среду и заявил, что этот шаг не ослабит волю палестинского народа к борьбе за свою землю.

«Борьба за Иерусалим всегда будет нашей главной битвой, несмотря на усилия некоторых людей, направленные на то, чтобы отвлечь ее и служить только повестке дня оккупирующего государства», - сказал он.

«Наш народ и наше руководство будут продолжать бороться [за Иерусалим] до тех пор, пока не будут достигнуты цели нашей национальной борьбы».

Аресты произошли на фоне напряженности в Иерусалиме после серии протестов палестинцев и последующего задержания десятков палестинских активистов израильскими силами в начале этой недели.

Напомним, что на днях был ненадолго задержан шейх Абдуль-Азим Сальхаб, главный смотритель иорданского вакфа, управляющего мусульманскими святынями в Аль-Кудсе.