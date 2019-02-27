Чеченцы Европы создали свою Ассамблею

В минувшие выходные в Страсбурге прошло заседание первой Ассамблеи Чеченцев Европы, на которое собрались представители многочисленных чеченских диаспор в странах ЕС. В частности, присутствовали представители чеченцев из Норвегии, Швеции, Австрии, Германии, Великобритании, Франции, Польши и Эстонии. Мероприятие как приглашенный гость и представитель СМИ посетил и главный редактор "Голоса Ислама" Хамза Черноморченко.

Представителями диаспор было принято решение сделать данную Ассамблею постоянным органом европейских чеченцев, съезды которого собирается ежегодно (кроме случаев экстренных съездов), а в перерывах между ними координационные функции осуществляет Совет Ассамблеи. Техническим координатором Совета был избран Джохар Газанбиев.

Необходимость создания общеевропейского парламента чеченцев связана с новой реальностью, в которой они оказались, и в которой чеченских организаций, уже давно существующих в Европе, недостаточно для решения их жизненно важных проблем.

Так, сегодня по разным подсчетам в странах ЕС (включая пока еще Великобританию) проживает от нескольких десятков до двух сотен тысяч чеченцев, которые были вынуждены покинуть родину в результате обеих войн и репрессивной оккупационной политики, либо уже родились в Европе. Причем, вынужденный исход из Земли Отцов (Даймокх) все еще продолжается и имеет тенденцию к усилению.

Однако и на новых местах жительства эти люди сталкиваются с серьезными проблемами. Преследования силовиками России, гражданами которой они формально остаются, в том числе по линии Интерпола; физический террор в отношении самих этих людей или их родственников, оставшихся на родине; информационный террор, будь то со стороны кремлевской пропаганды или местных исламофобов; вовлечение отдельных представителей чеченской диаспоры в деятельность экстремистских групп, дискредитирующих Ислам и используемую для демонизации чеченцев; сохранение национальных и религиозных идентичности и традиций и необходимость успешной интеграции в новые общества - решение этих проблем требует консолидации усилий всей нации, в данном случае ее свободной и сознательной части.

Инициатором создания Ассамблеи выступила организация Барт-Маршо (Единство и Свобода). Во вступительном слове к участникам Ассамблеи ее председатель, чеченский историк и общественный деятель Джамбулат Сулейманов (на фото - с микрофоном) призвал участников объединить усилия для содействия интеграции членов чеченских общин в различных странах, в которых они нашли убежище, помощи в поиске учебы и работы, защите их прав в соответствии с законодательством этих стран, а также для противодействия идеям экстремизма среди молодежи и противодействия любым действиям, которые могут дискредитировать доброе имя чеченского народа.

Свои мысли о работе Ассамблеи и задачах, стоящих перед чеченцами Европы, также высказали Бибулатов Махмуд, Сулумов Яраги, Бадуев Иса из Германии, Ахаев Руслан из Эстонии, Лёма Шахмурзаев из Великобритании, А1рсби Абубакар, Шейхи Мусаитов, Апти Сулумхаджиев, Якуб Кант из Австрии, Исламов Умар из Франции и другие.

Злободневные вопросы, стоящие перед чеченцами диаспоры подняла прибывшая из Германии Майнат Курбанова (на фото). Она, в частности, говорила о том, что сохранение национальной идентичности у подрастающих поколений европейских чеченцев требует серьезных усилий всей диаспоры, а также о проблемах, с которыми сталкиваются в эмиграции чеченские женщины.

В целом, по нашим ощущениям от общения с участниками Ассамблеи, они ожидают, что в будущем ее заседания и деятельность будут направлены на решение практических вопросов, которые стоят перед чеченцами, живущими в Европе.

Так или иначе, попытка объединения европейской чеченской диаспоры предпринята. Теперь перед Ассамблеей Чеченцев Европы стоит задача превращения не на словах, а на деле в реальный парламент и координационный центр чеченцев Европы, который, в том числе, будет представлять их перед государствами и обществами их нынешних стран проживания. Чего мы ее организаторам и участникам и желаем.