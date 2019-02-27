Сирийский синдром: пьяный нацгвардеец устроил стрельбу в Челябинской области

В городе Сим Челябинской области военнослужащий устроил стрельбу из автомата с балкона жилого дома, сообщает местное издание Ura.ru со ссылкой на главное управление МВД по региону. По свидетельствам очевидцев, стрелявший был пьян и орал: "Я вернулся из Сирии!". В результате инцидента пострадавших нет.

Агентство ТАСС, в свою очередь, сообщает, что стрелявшего задержали. Им оказался военнослужащий по контракту Федеральной службы войск национальной гвардии. По данным телеграм-канала Baza, его зовут — Абузар Бикмухаметов. Он служил в войсковой части № 6780 в Гудермесе. Сейчас в отношении него проводится доследственная проверка.

В общем, очередная российская военная кампания порождает неадекватов и психов, которые представляют для большинства граждан не меньшую опасность, чем «террористы», от которых они вроде был должны защищать российских граждан. Вслед за афганским и чеченским синдромами (посттравматическими стрессовыми расстройствами) мы уже получили донбасский синдром.

На очереди сирийский?