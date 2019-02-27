Согласно многочисленным сообщениям, армия США перемещает тонны золота из районов Сирии, находившихся под контролем ИГИЛ*.

По словам источника, который говорил с курдским информационным агентством Bas, американские солдаты перевезли около 50 тонн золота из районов, захваченных у террористов ИГИЛ на востоке Сирии, в районе Дейр-аз-Зор, и передали часть оставшегося золота террористам из Отрядов народной самообороны (сирийский филиал РПК).

По сообщениям, золото было доставлено с военной базы США в Кобани.

Между тем 40 тонн золотых слитков, похищенных боевиками ИГИЛ из иракской провинции Мосул, также были захвачены силами США.

Местные источники сообщали асадитскому агентству SANA, что американцы переместили большие коробки с золотыми сокровищами ИГИЛ из района Аль-Дашишех в южной части Хасаки.

В отчете говорится, что лидеры ИГИЛ, захваченные войсками США, предоставили информацию о местонахождении золота.

Это утверждение совпадает с докладом Сирийской обсерватории по правам человека, в котором говорится, что поддерживаемые американцами ОНС получили 40 тонн золота, оставленного боевиками ИГИЛ в Дейр-аз-Зор.

«Силы коалиции, возглавляемые США, и Сирийские демократические силы (СДС) сознательно не атакуют районы, находящиеся под контролем террористов и командиров ИГИЛ в Восточном Евфрате в Дейр-эз-Зоре, поскольку они пытаются найти это сокровище, заставляя сдавшихся боевиков ИГИЛ сообщить о его местонахождении», - заявила СОПЧ.

В общем, есть все основания полагать, что к популярным и спорным историям о золоте Третьего Рейха и золоте КПСС прибавилось еще и новое - золото ИГИЛ.

* - запрещены в РФ