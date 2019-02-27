Индонезия: десятки людей погребены в обвалившейся золотой шахте

Спасатели в Индонезии разыскивают выживших в результате оползня и обвала нелицензионного золотого рудника на острове Сулавеси. Сообщается, что под обвалами могут быть десятки людей.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями страны заявило, что по крайней мере один человек был найден мертвым и 13 человек были спасены к 8 утра в среду (01:00 по Гринвичу) после обрушения накануне вечером на площадке в районе Болаанг Монгондоу в Северном Сулавеси. Местные СМИ сообщают, что число погибших составляет три человека.

Спасатели сказали, что они могут слышать голоса некоторых из тех, кто был пойман в ловушку самодельных шахт на грязном склоне холма в районе Болаанг Монгондоу в провинции Северный Сулавеси, и полагают, что многие из них все еще живы.

Поисково-спасательные команды и армейские офицеры работали сообща, но использовали лишь самые простые инструменты, такие как лопаты и веревки, потому что условия работы остаются опасными, а земля все еще склонна к смещению и скольжению. Использовать технику пока что невозможно.

Сутопо Пурво Нугрохо, пресс-секретарь агентства по чрезвычайным ситуациям, сказал, что десятки людей внутри шахты занимались добычей золота, когда внезапно балки и опорные плиты сломались.

Снимки, опубликованные агентством, показывают спасателей и местных жителей ночью на грязном склоне холма, которые пытаются вытащить выживших и унести их на носилках.

Незаконная добыча полезных ископаемых является обычным явлением в Индонезии, обеспечивая незначительные средства к существованию тысячам людей, которые работают в тяжелых условиях с высоким риском серьезной травмы или смерти.

Шахтеры часто прячутся прямо в склонах холмов со скудными опорами, а детей часто отправляют в туннели, чтобы копать и добывать руду, вырубленную с каменных поверхностей.

Центральное правительство в Джакарте запретило такую добычу золота, хотя региональные власти часто закрывают глаза на практику в более отдаленных районах.