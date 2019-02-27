Мухаммаду Бухари избран президентом Нигерии на второй срок

Избирательная комиссия Нигерии объявила действующего президента Мухаммаду Бухари победителем президентских выборов в стране.

Объявление в ранние часы среды означает, что 76-летний политик выиграл второй четырехлетний срок у руля крупнейшей экономики Африки и самой густонаселенной страны континента.

Бухари, кандидат от правящей партии "Всепрогрессивный конгресс", набрал 56 процентов голосов, что эквивалентно 15,2 миллионам голосов, в ходе голосования, прошедшего 23 февраля, сказал Махмуд Якубу, председатель Независимой национальной избирательной комиссии (INEC).

Его главный оппонент, бывший вице-президент от Народно-демократической партии (НДП) Атику Абубакар, получил 41 процент или 11,3 миллиона голосов.

«Мухаммаду Бухари ... объявлен победителем», - сказал Якубу.

За несколько часов до того, как был объявлен официальный результат, НДП утверждала, что в ходе выборов были допущены нарушения, включая подтасовку результатов голосования.

Выборы были отмечены многочасовыми задержками и насилием - по меньшей мере 47 человек были убиты с субботы, а всего с начала предвыборной кампании в октябре было убито более 260 человек. Эта вспышка насилия, по словам наблюдателей, удерживала некоторых людей от голосования, хотя даже эти выборы с сотнями погибших считаются на сегодняшней день наименее кровавой кампанией в истории Нигерии. Впрочем, основная кровь ранее лилась после объявление результатов, так что все еще может быть впереди.

Осита Чидока, представитель НДП и ее побежденного кандидата Атику, повторил позицию партии, согласно которой она не принимает результаты выборов.

«Мы изучим все варианты, в том числе мнение, что судебный процесс в Нигерии является одним из способов решения проблем», - сказал он.

Партия Бухари заявила, что оппозиция пытается дискредитировать результаты субботних выборов.

Эти обвинения только лишний раз обострили напряженность в стране, шесть десятилетий независимости которой были отмечены длительными периодами военного правления, переворотов и сепаратистских войн.