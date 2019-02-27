Индия и Пакистан на грани новой войны

Конфликт Пакистана и Индии разворачивается стремительно. Только вчера индийские самолеты бомбили территорию Пакистана. Сегодня стало известно о том, что пакистанские самолеты появились в воздушном пространстве Индии над сектором Бимбер Гали-Нушера и нанесли ответные авиаудары, правда, пока непонятно, по кому. Как сообщают индийские власти, по крайней мере три пакистанских самолета были перехвачены индийскими ПВО.

По всей Индии удары ВВС по Пакистану вызвали бурную радость и митинги в поддержку властей. У самих властей выбора и не осталось - в мае этого года в Индии пройдут всеобщие выборы, а Нарендра Моди оказался под феноменальным давлением, требующим ответить на теракт в Кашмире.

Между тем, сегодня также стало известно о крушении самолета индийских ВВС на территории пакистанского Кашмира. Погибли два пилота и один гражданский. Пакистанские военные сообщают, что сбили два индийских самолета и захватили одного пилота.

Кроме того, во вторник в результате перестрелки между индийскими и пакистанскими войсками в районе Котли в пакистанском Кашмире было убито четыре человека, в том числе двое детей.

Две ядерные соседние державы оказались на грани серьезной войны, и это серьезно беспокоит топовых западных дипломатов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел отдельные беседы с министрами иностранных дел Индии и Пакистана.

«Я сказал обоим министрам, что мы призываем Индию и Пакистан проявлять сдержанность и избегать эскалации любой ценой», - сказал Помпео.

«Я также призвал обоих министров уделять приоритетное внимание прямому общению и избегать дальнейшей военной деятельности», - добавил он.

Тем не менее, надежды на то, что весь конфликт спустится на тормозах крайне мало. Тем более, как мы уже упомянули, в Индии скоро выборы, а бесноватая индуистская толпа требует мести. Времена Ганди прошли, а от воинственности Моди зависит вся его будущая политическая карьера.

Раз уж война не за горами, давайте сравним бюджет и военную мощь обеих стран.

Бюджет

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в 2018 году Индия выделила четыре триллиона рупий (58 миллиардов долларов), или 2,1 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП), на поддержку своих 1,4 миллиона активных военнослужащих.

В прошлом году Пакистан потратил 1,263 триллиона пакистанских рупий (11 миллиардов долларов), или около 3,6 процента своего ВВП, на своих 653 800 военнослужащих. В 2018 году он также получила 100 миллионов долларов в виде иностранной военной помощи.

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 1993 по 2006 год более 20 процентов ежегодных государственных расходов Пакистана было потрачено на вооруженные силы.

В 2017 году военные траты составили 16,7% государственных расходов.

Для сравнения, по данным SIPRI, военные расходы Индии в процентах от государственных расходов за тот же период оставались ниже 12 процентов. Это было 9,1 процента в 2017 году.

Ракеты и ядерное оружие

У обеих стран есть баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, в Индии имеется девять типов боевых ракет, в том числе Agni-3 с дальностью от 3000 до 5000 км.

По данным CSIS, ракетная программа Пакистана, созданная при содействии Китая, включает в себя мобильное оружие малой и средней дальности, которое может достичь любой части Индии. Shaheen 2 имеет самый длинный радиус действия, до 2000 км.

В 2011 году Пакистан подтвердил, что он имеет тактическое ядерное оружие, в котором ядерные боеголовки меньшего размера прикреплены к ракетам малой дальности (50–100 км) в качестве средства сдерживания от относительно небольших традиционных индийских атак.

Добавление тактического ядерного оружия в арсенал Пакистана снижает порог для применения ядерного оружия, предоставляя Пакистану то, что он называет военным термином «сдерживание полного спектра» против обычных вооруженных сил Индии.

Оружие было разработано для противодействия индийской доктрине "холодного старта", которая предусматривает малое вторжение на пакистанскую территорию без нарушения прежнего ядерного порога.

По данным SIPRI, в Пакистане имеется от 140 до 150 ядерных боеголовок по сравнению с индийскими 130-140.

Армия

По данным IISS, в Индии насчитывается армия численностью 1,2 миллиона человек, которую поддерживают более 3565 боевых танков, 3100 боевых машин пехоты, 336 бронетранспортеров и 9719 единиц артиллерии.

Армия Пакистана в два раза меньше, с 560 000 солдат, поддерживаемых 2496 танками, 1 605 бронетранспортерами и 4 472 артиллерийскими орудиями, включая 375 самоходных гаубиц.

Несмотря на большую численность армии, возможности индийских "обычных вооруженных сил ограничены неадекватной логистикой, техническим обслуживанием и нехваткой боеприпасов и запасных частей", говорится в докладе IISS в этом месяце.

Воздушные силы

Военно-воздушные силы Индии, насчитывающие 127 200 человек и 814 боевых самолетов, значительно больше, но есть опасения относительно ее парка истребителей.

Планы обороны Индии требуют 42 эскадрильи реактивных самолетов, то есть около 750 самолетов, для защиты от двустороннего нападения Китая и Пакистана.

По словам официальных лиц, благодаря старым российским самолетам, таким как МиГ-21, впервые использовавшимся в 1960-х годах, которые вскоре выйдут на пенсию, Индия может иметь 22 эскадрильи.

В Пакистане имеется 425 боевых самолетов, в том числе F-7PG китайского происхождения и американские F-16 Fighting Falcon.

У него также есть семь самолетов раннего предупреждения и контроля, что на три больше, чем в Индии, сообщает IISS.

«(Пакистанские) военно-воздушные силы модернизируют свой инвентарь, одновременно улучшая свои возможности по точному удару и разведке, наблюдению и рекогносцировке», - говорится в оценке IISS в 2019 году.

Военно-морской флот

Военно-морской флот Индии состоит из одного авианосца, 16 подводных лодок, 14 эсминцев, 13 фрегатов, 106 патрульных и прибрежных боевых кораблей и 75 боевых самолетов.

В его составе 67 700 человек, в том числе морской пехоты и морской авиации.

Пакистан, имеющий значительно меньшую береговую линию, имеет 9 фрегатов, 8 подводных лодок, 17 патрульных и прибрежных судов и 8 боевых самолетов.

В целом, очевидно, что военная мощь Индии гораздо значительнее, чем военная мощь Пакистана, что и не удивительно, учитывая размеры населения, территории и экономики Индии. В ежегодном рейтинге Global Firepower индийские вооруженные силы находятся на четвертом месте, уступая лишь армиям США, России и Китая. Тогда как армия Пакистана находится на 17-м месте, между Израилем и Северной Кореей, с тенденцией дальнейшего падения в рейтинге.

Судя по этим цифрам, есть все основания полагать, что возможная индо-пакистанская война скорее всего будет столь же неудачна для Пакистана, как и все прежние. А учитывая катастрофическое положение в пакистанской экономике, она способна обрушить все государство.