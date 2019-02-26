ДУМ РТ призывает усилить роль Ислама в Стратегии развития татарского народа

Духовное управление мусульман Татарстана считает, что в черновиках Стратегии развития татарского народа недостаточно внимания уделяется Исламу, который уже много веков является одним из главных факторов сохранения татарской национальной идентичности, сообщают Idel.Реалии со ссылкой на пресс-службу ДУМ, которая цитирует членов президиума Духовного управления мусульман.

Члены президиума напомнили, что в 2017 году именно ДУМ РТ приняло на себя миссию по сохранению национальной идентичности татарского народа и татарского языка, а также возрождению татарского духовного наследия.

— Наша главная цель — привлечь религиозные организации к делу сохранения национального самосознания. В настоящее время в регионах страны татарские школы закрываются, но сохраняются мечети, — сказал на заседании заместитель муфтия РТ Рафик хазрат Мухаметшин.

Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев добавил, что в РФ насчитывается порядка 5 тыс татарских сел, однако не во всех из них есть сельсоветы и школы, но мечети функционируют во многих.

— Мы говорим, что нацию сохраняет село, поэтому особое внимание нужно уделять статусу татарской мечети, а также проблемам создания благоприятных условий для работы сельским имамам, — сказал Фазлыев.

По мнению членов президиума, татарскую нацию невозможно объединить лишь вокруг родного языка, его знание и использование среди татар сильно ограничено.

Свои предложения члены президиума направили в Милли Шура.

Со своей стороны отметим, что члены ДУМ РТ совершенно правы и их необходимо всячески поддержать. Ислам традиционно был главным фактором, позволившим сохранить татарскую нацию как таковую. Все остальное — язык или культура — сохранились лишь благодаря исламским общинам, но не сами по себе. И при всем уважении к татарскому языку, он не обладает сегодня такой самостоятельной силой и важным значением, чтобы конкурентно противостоять доминирующей пост-советской русскоязычной культуре. А вот Ислам — обладает и будет обладать.