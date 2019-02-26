Общество

ДУМ РТ призывает усилить роль Ислама в Стратегии развития татарского народа

26 февраля в 17:00 Якуб Хаджич 1

Духовное управление мусульман Татарстана считает, что в черновиках Стратегии развития татарского народа недостаточно внимания уделяется Исламу, который уже много веков является одним из главных факторов сохранения татарской национальной идентичности, сообщают Idel.Реалии со ссылкой на пресс-службу ДУМ, которая цитирует членов президиума Духовного управления мусульман.

Члены президиума напомнили, что в 2017 году именно ДУМ РТ приняло на себя миссию по сохранению национальной идентичности татарского народа и татарского языка, а также возрождению татарского духовного наследия.

— Наша главная цель — привлечь религиозные организации к делу сохранения национального самосознания. В настоящее время в регионах страны татарские школы закрываются, но сохраняются мечети, — сказал на заседании заместитель муфтия РТ Рафик хазрат Мухаметшин.

Главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев добавил, что в РФ насчитывается порядка 5 тыс татарских сел, однако не во всех из них есть сельсоветы и школы, но мечети функционируют во многих.

— Мы говорим, что нацию сохраняет село, поэтому особое внимание нужно уделять статусу татарской мечети, а также проблемам создания благоприятных условий для работы сельским имамам, — сказал Фазлыев.

По мнению членов президиума, татарскую нацию невозможно объединить лишь вокруг родного языка, его знание и использование среди татар сильно ограничено.

Свои предложения члены президиума направили в Милли Шура.

Со своей стороны отметим, что члены ДУМ РТ совершенно правы и их необходимо всячески поддержать. Ислам традиционно был главным фактором, позволившим сохранить татарскую нацию как таковую. Все остальное — язык или культура — сохранились лишь благодаря исламским общинам, но не сами по себе. И при всем уважении к татарскому языку, он не обладает сегодня такой самостоятельной силой и важным значением, чтобы конкурентно противостоять доминирующей пост-советской русскоязычной культуре. А вот Ислам — обладает и будет обладать.

Комментарии 1
  • Сто лет назад забыли о дагвате, вдарились в национализм, спрятали основы Ислама под массой нововведений и Аллах так наказал, что забыли даже писать на письме Корана, потеряли самобытность став советским человеком. Нас начали использовать для покорения братьев мусульман. Сейчас опять наступаем на те же грабли. Наши дети уже не знают нашего языка, культуры. Наши книги по Исламу запрещают стопками. А мы все ещё свои шкурные национальные проблемы ставим выше Шариата. Хотим чтобы Ислам служил национализму. Используем Ислам в политических целях. Когда одумаемся, что цель -это довольство Аллаха!
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    1 марта в 16:48