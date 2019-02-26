Канада: пожар унес жизни семи детей сирийских беженцев

На прошлой неделе семеро детей из семьи сирийских беженцев погибли в результате пожара в восточном портовом городе Канады Галифаксе, сообщает Аль-Джазира.

«В результате инцидента погибло семь человек», - заявила полиция в приморском атлантическом городе.

«Все умершие считаются маленькими детьми из одной семьи. Женщина и мужчина остаются в больнице».

Полиция заявила, что у мужчины были «опасные для жизни» травмы.

Канадские СМИ сообщили, что дети были в возрасте от четырех месяцев до 15 лет.

Семья переехала в Канаду в 2017 году в качестве беженцев из сирийской Ракки и прожила в своем доме в провинции Новая Шотландия около пяти месяцев, согласно местным новостным сообщениям.

Огонь быстро охватил дом после того, как он начался около 12:30 во вторник на прошлой неделе. Сейчас ведется расследование причин пожара, и на его завершение могут уйти месяцы.

Отец детей, 39-летний Ибрагим Бархо, находится в больнице в критическом состоянии, вместе с их матерью Каусар аль-Хамад, 40 лет.

Соседка Даниэль Берт рассказала канадским СМИ, что услышала крик женщины и выпрыгнула из кровати.

«Я услышала сильный удар, а я лежала в постели с моей дочерью, а затем кричала женщина, поэтому я вскочил с кровати и выглянул в заднее окно, и все, что я могла видеть, - это пламя, выходящее из задней двери» - рассказала она.

«Все произошло так быстро. Дом очень быстро сгорел».

Берт сказала, что она схватила своих четверых детей, выбежала на улицу, где она встретила родителей и позвонила 911.

«[Каусар] сказала, что их дети были внутри. Папа сидел на ступеньках. Я думаю, что он вернулся, потому что он был действительно обожжен», сказала Берт канадским новостям CTV. «Это было просто ужасно».

Имам Ибрагим аль-Шанти из местной мечети Аль-Барака, которую посешала семья, сказал, что отец столкнулся с опасными для жизни травмами после того, как побежал обратно в дом, чтобы попытаться спасти своих детей, в то время как мать испытывает эмоциональные переживания.

«Мать, вы знаете, она пытается справиться с этим», - сказал Шанти CBC. «У всех нас есть надежда, что они переживут это».

В сообщении в Facebook мечеть назвала детей как Абдуллах, Рана, Хала, Гала, Мухаммад, Рола и Ахмад.

Шанти запустил кампанию GoFundMe для родителей, которая за один день собрала сумму, эквивалентную более 150 000 долларов.

«Мы должны помочь им справиться с их бедствиями и помочь им найти новое убежище и оплатить ожидаемые расходы», - говорится в кампании.

Свои соболезнования семье принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Этот случай - хорошее нам всем напоминание, что неожиданные смерть или горе могут настигнуть нас везде, даже если мы спаслись от войны в мирной стране. Инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджиун.