Мусульманские байкеры Австралии отправились в благотворительную поездку

Группа мусульманских байкеров начала 13 февраля 2019 года благотворительную поездку из Мельбурна в Сидней, чтобы помочь повысить уровень осведомленности о глобальном кризисе беженцев. Об этом сообщает агентство Анадолу. Исламская помощь Австралии, международная благотворительная организация, поддерживающая поездку, заявила:

«Группа продолжит повышать осведомленность и собирать средства в городах и поселках, которые они посещают по пути, встречаясь с местными жителями и молодежью, в том числе; Шеппартон, Уогга-Уогга, Гулберн, Вуллонгонг, Оберн и Пэдстоу».

Салих Йигит, турецкий байкер из группы заявил:

«Мы хотим собрать 50 000 долларов для помощи Исламу. Мы соберем их для нуждающихся, бездомных, для тех, кто живет в условиях угнетения, и для сирот».

Группа «Исламская помощь Австралии» является членом Австралийского совета по международному развитию (ACFID) с 1984 года и распространяет гуманитарную помощь по всему региону. Мусульмане, проживающие в Австралии уже более 200 лет, составляют около 1,7% от ее 20-миллионного населения. Ислам является второй по величине религией в стране после христианства.

Напомним, что приблизительно 68,5 миллиона человек по всему миру были изгнаны из своих домов. Среди них около 25,4 миллиона беженцев, из которых более половины моложе 18 лет, согласно оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев