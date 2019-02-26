Индия бомбила территорию Пакистана: то ли "лагеря террористов" то ли необитаемый лес

Индийские самолеты во вторник появились над территорией Пакистана, чтобы, по словам одного министра, нанести воздушный удар по «террористическим лагерям», сообщает Аль-Джазира. Это резко усилило эскалацию напряженности в отношениях между соседями после теракта в спорном районе Кашмир.

«Сегодня утром ВВС нанесли воздушный удар по лагерям террористов по ту сторону ЛК (Линии контроля) и полностью разрушили их», - заявил в Twitter государственный министр сельского хозяйства Индии Гаджендра Сингх Шехават. По словам индийских министров, "очень большое количество повстанцев" было убито в ходе удара.

«Индия послала очень твердый сигнал», - сказал директор Общества политических исследований Удай Бхаскар.

«Тот факт, что авиация впервые использовалась против террористической цели, на мой взгляд, сигнализировал Пакистану, что Индия демонстрирует решимость в плане использования военной мощи, в особенности авиации», - сказал он.

Но Пакистан преуменьшил инцидент. По словам пакистанских военных, индийские самолеты нарушили воздушное пространство Пакистана, но опасаясь пакистанских средств ПВО «поспешно высвободили груз» над лесом в ЛК, которая фактически служит границей между двумя странами. По их словам, никаких жертв и повреждений не было.

В доказательство военные приводят фотографии, на которых виднеется разбомбленный участок леса с валяющимися обломками снарядов.

Напомним, что Пакистан отрицает свою причастность к теракту в Кашмире, в результате которого погибли 42 индийских силовика. Но индийским властям надо каким-то образом показать, что Пакистан, о причастности которого к любым терактам в Индии давно существует консенсус среди индуистов, будет наказан.

«Это нарушение линии контроля, и Пакистан оставляет за собой право на разумный ответ и право на самооборону», - заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши в коротком заявлении накануне встречи с премьер-министром Имраном Ханом.

На прошлой неделе премьер-министр Пакистана Имран Хан и влиятельные военные страны дали понять, что Пакистан "отомстит", если на него нападет Индия.

В пятницу официальный представитель пакистанских военных генерал-майор Гафур заявил, что, хотя Пакистан не намерен начинать войну, он будет отвечать «полной силой» в случае нападения.

Аль-Джазира сообщает, что индийские самолеты, по-видимому, пересекли ЛК вблизи пограничной деревни Чакоти в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

«Люди в Чакоти услышали очень громкий звук пролетающего над головой самолета в 3 часа ночи», - сказал «Аль-Джазире» местный журналист Рошан Мугхал.

Жители пакистанского района Мансехра, в провинции Хайбер-Пахтунхва, говорят, что самолеты индийских военно-воздушных сил сбросили свой груз в районе под названием Джаба, в необитаемом лесу.

Джаба находится примерно в 10 км от границы Пакистана с Кашмиром, находящимся под управлением Пакистана, и в 60 км от ЛК, которая разделяет Кашмир, управляемый Индией, и Пакистан.