Марш Немцова и роль мусульман

Памятные мероприятия по случаю четырехлетия демонстративного убийства Бориса Немцова под стенами Кремля, собрали вчера порядка десяти тысяч участников в Москве и сотни человек в других городах России и за ее пределами.

По лозунгам и основному настрою этих акций, по портретам других жертв политических убийств, присутствовавших на них, можно заключить, что это были акции памяти далеко не только одного Немцова. Люди вспоминали всех, кто отдал свои жизни, противостоя тиранической системе, всех, кто продолжает оставаться в ее застенках по политическим соображениям (а таких уже тысячи) и продемонстрировали свое стремление продолжать их борьбу.

Для нас, мусульман, важно то, что обычные россияне среди прочих новых мучеников несли портреты и наших единоверцев, в том числе, Орхана Джемаля, Тимура Куашева и Александра Литвиненко. "Каждого припомним" - было написано на длинном транспоранте под портретами их и еще дюжины известных журналистов, правозащитников и диссидентов, павших от пуль, ядов и измывательств карателей режима.

Эти акции, конечно, собрали самых разных людей, в том числе, представителей взглядов, совершенно несовместимых с исламскими. Но надо понимать, что всех их в данный момент объединяет одно - неприятие тирании, цензуры, закручивания гаек, изоляции от внешнего мира, военных авантюр и желание жить в стране, где существуют свобода слова и собраний, независимые суды и СМИ, гражданское общество, политическая конкуренция, свобода вероисповедания. То есть, все то, в чем остро нуждаются и мусульмане России.

А что же они сами? Как видно, обычные россияне несли портреты мусульман, убитых этим режимом, как своих героев. При этом, несмотря на наличие на марше небольших колонн и групп представителей различных демократических, левых и националистических организаций, организованного присутствия мусульман на нем не было (хотя, отдельные мусульмане были).

С одной стороны, причины этого понятны - по сравнению с другими секторами гражданского общества в России исламский сектор принял и продолжает принимать на себя один из самых страшных ударов репрессивной системы. И те немногие мусульманские гражданские лидеры, которые могли бы идти впереди этих колонн в одном ряду с лидерами либеральными, левыми или националистическими, либо убиты, либо находятся за решеткой или за границей.

С другой стороны, в России несмотря ни на что все же остается - буквально на линии огня - какое-то количество независимых мусульманских политиков и журналистов, которые каждодневно подвергают свою жизнь опасности. И если уж они это делают, было бы разумно стремиться к тому, чтобы они как фактические представители мусульман шли в первых рядах вместе с другими лидерами гражданского общества.

Ведь за его ценности мусульмане сегодня платят высокую цену, а потому важно, чтобы в нужный момент они были готовы ее плоды, а не упустить их в очередной раз.