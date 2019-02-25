«Никах по телефону не действителен» - ДУМ Кыргызстана

Духовное управление мусульман Кыргызстана объявило о недействительности исламского бракосочетания (никах), заключаемого по телефону. Соответствующее сообщение 21 февраля было размещено на сайте муфтията.

Заведующий отделом фатв Равшан Эратов пояснил, что для заключения брака жених и невеста должны находиться в одном месте. Помимо этого, свидетели должны слышать слова предложения и согласия, а в ходе телефонного разговора как минимум первое условие невыполнимо.

Но при этом ДУМ отмечает, что в некоторых исключительных случаях дистанционное заключение брака все же допустимо. Для этого жених должен назначить своего представителя (вакиля) для той местности, где находится невеста. Вакиль заключает никах с невестой от имени жениха.

Агентство Фергана отмечает, что в годы независимости большинство граждан Киргизии начали предпочитать никах заключению брака в ЗАГСе. Дистанционное же заключение никаха особенно актуально для мигрантов (которых немало среди кыргызов) и заключенных исправительных учреждений. Поэтому неудивительно, что вопрос о том, насколько правомерен такой никах, часто поднимается на тематических форумах. Зачастую даже вполне устоявшиеся семейные пары начинают опасаться, что их брак, некогда заключенный по телефону, на самом деле является недействительным, а значит они годами живут в прелюбодеянии.