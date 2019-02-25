Израильтяне задержали главного смотрителя иерусалимского вакфа

Израильская полиция ненадолго задержала главу исламского органа, который курирует святые места мусульман в Иерусалиме, рано утром в воскресенье после недавних протестов.

Шейх Абдуль-Азим Сальхаб был назначен главой иерусалимского вакфа соседней Иорданией, которая решительно протестовала против его ареста.

Министр по делам Ислама в Иордании Абдуль-Насер Абу аль-Басаль заявил, что действия Израиля были «опасной и неприемлемой эскалацией», что влияет на роль Иордании как хранителя мусульманских святынь в Иерусалиме, сообщает агентство «Петра».

Израильская полиция подтвердила арест в воскресенье, а Вакф позже заявил, что полиция освободила Сальхаба и запретила ему входить в это место в течение недели.

Арест случился после того, как палестинцы в пятницу помолились в районе у ворот Аль-Рахма, расположенных в оккупированном комплексе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, впервые за 16 лет.

Проход через ворота и лестница ведут в зал, который израильские власти годами закрывали, и который был вновь открыт в пятницу мусульманскими религиозными деятелями. Зал находится недалеко от самой мечети Аль-Акса.

Израильские власти закрыли эту область в 2003 году, после того, как обвинили комитет по исламскому наследию, штаб-квартира которого находится там, в проведении политической деятельности и связи с вооруженной группой. В 2017 году израильский суд оставил в силе решение о закрытии.

Но в пятницу Управление по делам религиозных вакфов, иорданское агентство, уполномоченное осуществлять надзор за мусульманскими и христианскими святынями Восточного Иерусалима, объявило об открытии мечети.

Сальхаб открыл двери зала, и прихожане совершили там пятничную молитву.

Израильская полиция обвинила Вакф в попытке изменить статус-кво на уязвимом участке, собравшись в закрытом районе.

На прошлой неделе израильские власти закрыли ворота Аль-Рахма, не позволив сотням палестинских верующих войти в священный комплекс мечети Аль-Акса.

Ранее в пятницу израильская полиция арестовала 60 человек перед пятничной молитвой в комплексе на фоне недели напряженности из-за доступа к этой части комплекса мечети. Их обвиняют в «причинении беспорядков» и «подстрекательстве к насилию».

Но арест Сальхаба, как сообщили смотрители вакфа израильской ежедневной газете Гаарец, был по всем параметрам необычным.

«Это самая высокопоставленная иорданская персона на [палестинских] территориях. Двадцать лет назад, [если] полиция хотела допросить муфтия, они бы позвонили и пригласили его, но прийти самим в дом 75-летнего старика, как сейчас в 5 утра, это неприемлемо», - сказал чиновник вакфа.

В парламенте самой Иордании депутаты призывают изгнать израильского посла в ответ на последние меры, принятые израильской армией в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также отозвать своего посла из Тель-Авива.