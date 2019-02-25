Бангладеш: вооруженный человек захватил самолет и погиб в перестрелке

Угоны самолетов стали редкостью в наше время, хотя было время несколько десятилетий назад, когда угон самолета был едва ли не самой громкой формой терроризма. Во всяком случае, самый ключевой теракт, с которого можно сказать начался XXI век — мы имеем в виду теракты в США 11 сентября 2001 года — стал кульминацией авиаугонов.

Но именно с тех пор начинается крайне жесткая эпоха безопасности в аэропортах, которая почти свела на нет такие случаи. Впрочем, «почти» не значит, что их не бывает вовсе, и что никто не пытается это сделать, о чем нам напомнил инцидент, случившийся на выходных.

Вооруженный преступник захватил пассажирский самолет, летевший из Дакки в Дубай, во время промежуточной посадки в городе Читтагонг в Бангладеш, сообщает издание Bdnews24.

По другим данным, которые приводит BBC News, самолет захватили в воздухе, после чего он приземлился. Преступник захватил воздушное судно, угрожая пилоту пистолетом, сообщил министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан.

Пилот совершил аварийную посадку в Читтагонге примерно через 40 минут после взлета, после того как один из членов экипажа сообщил о «подозрительном поведении» этого человека, сказал Резаул Карим, сотрудник бангладешского военного управления по связям с общественностью.

Все 143 пассажира и семь членов экипажа на борту Boeing 737-800 были благополучно эвакуированы.

По сообщению ATN TV, спецназовцы обстреляли подозреваемого после того, как он выстрелил в них, когда они попросили его сдаться.

Военный чиновник сказал, что подозреваемый, бангладешец, чье имя не было названо, попросил поговорить с его женой и премьер-министром Хасиной. Подозреваемый умер до того, как добрался до больницы.

Силовики Бангладеш первоначально называли захватчика «террористом», однако затем заявили, что он был психически неуравновешен. Скорее всего именно психическая болезнь и была причиной столь странного поступка.