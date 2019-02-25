В Судане объявлен режим чрезвычайного положения и распущено правительство

Президент Судана Омар аль-Башир, столкнувшись с крупнейшими народными протестами в стране с тех пор, как он пришел к власти 30 лет назад, объявил в пятницу чрезвычайное положение сроком на один год, и призвал парламент отложить конституционные поправки, которые позволят ему добиваться другого срока на президентских выборах 2020 года.

В телевизионном выступлении Башир сказал, что распустит центральное правительство, а также правительства штатов, согласно сообщению Reuters.

«В новом правительстве должны быть приняты твердые экономические меры», - сказал Башир, добавив, что поручит эту задачу квалифицированной команде.

Он также обратился к оппозиции: «Я искренне приглашаю оппозиционные силы, которые все еще находятся на пути национального примирения ... продвигаться вперед и участвовать в диалоге по актуальным вопросам нашей страны».

В последующем указе Башир учредил временную администрацию, состоящую из высокопоставленных чиновников из каждого министерства, но сохранил за собой министров обороны, иностранных дел и юстиции.

Антиправительственные демонстрации начались 19 декабря, из-за роста цен и нехватки наличности, но быстро переросли в протесты против правления Башира.

По словам корреспондента Reuters, после речи Башира разгневанные протестующие в городе Омдурман скандировали «Свободу!». Они жгли шины, в то время как другие перекрывали главную дорогу. Там полиция выпустила слезоточивый газ и преследовала протестующих по небольшим улицам.

Силы национального консенсуса, одна из основных оппозиционных групп Судана, заявили, что ответом на объявление Баширом чрезвычайного положения должно стать увеличение протестов.

«Режим объявил чрезвычайное положение, чтобы противостоять нашей народной революции, которая не остановится, если Бог даст, прежде чем мы достигнем наших целей и свергнем режим», - говорится в заявлении группы.

Однако наблюдатели сообщают, что режим ЧП будет тяжелым. В соответствии с конституцией Судана чрезвычайное положение дает полиции, силам безопасности и военным право обыскивать без ордера, совершать рейды в дома и арестовывать любого, кого они считают угрозой национальной безопасности страны, экономическому развитию и стабильности.

За две недели до начала протестов большинство законодателей поддержали предложенные поправки к конституции, которые позволят Баширу баллотироваться на новый срок. Но в минувшую субботу парламентский комитет, которому было поручено внести поправки в конституцию, заявил, что на неопределенный срок отложит собрание для разработки этих изменений.

Напомним, что Башир, бывший офицер армии, пришел к власти в 1989 году после военного переворота. Он выиграл выборы в 2010 и 2015 годах после внесения изменений в конституцию, после заключения мирного соглашения с южными повстанцами, которые затем отделились в Южный Судан.

Ранее Башир обвинил в протестах иностранных «агентов» и призвал своих соперников добиваться власти через урну для голосования. Он не показал никаких признаков того, что готов уступить любую власть, хотя уже в этом месяце он резко смягчил свой тон, заявив, что протестующие это в основном молодые люди с плохими перспективами.