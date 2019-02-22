Дело 12-ти: суд в Уфе приговорил двенадцать членов Хизб ут-Тахрир к тюремным срокам от 11 до 16 лет

Суд в Уфе приговорил двенадцать фигурантов очередного дела «Хизб ут-Тахрир» к срокам от 11 до 16 лет строгого режима, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Вчера 22 февраля в Орджоникидзевском районном суде Уфы выездная коллегия Приволжского окружного военного суда признала фигурантов уфимского «дела 12-ти» виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности организации, признанной террористической) в связи с причастностью к деятельности «Хизб ут-Тахрир», и приговорила их к срокам от 11 до 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, но без наложения штрафов или ограничения свободы по освобождении.

Батыра Мухаметова и Булата Рахманова приговорили к 16 годам колонии строгого режима; Михаила Топтыгина, Руслана Зайнуллина и Урала Абдрахимова — к 15 годам колонии строгого режима; Руслана Рахматуллина — к 14 годам колонии строгого режима; Тимура Гадиева и Радика Валиахметова — к 13 годам колонии строгого режима; Ярослава Тимофеева и Вадима Давлетбаева — к 12 годам колонии строгого режима; Артёма Наумова и Урала Галиева (отказавшихся в ходе следствия от членства в ХТ) — к 11 годам колонии строгого режима.

Напомним, 12 февраля прокурор запросил для обвиняемых сроки от 13 до 19 лет колонии строгого режима.

Изначально по делу проходил также Артур Зарипов. В марте 2017 года он заключил соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство, начался суд, но затем, по информации родственников обвиняемых, Зарипов отказался от сделки со следствием. Позже он был выпущен из-под стражи в связи с болезнью. Впоследствии Зарипов скрылся и сейчас объявлен в розыск.

Дело было возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Башкортостану в феврале 2017 года. По версии следствия, обвиняемые участвовали в деятельности ячейки запрещённой в России партии «Хизб ут-Тахрир» в Уфе, организованной и руководимой неустановленным лицом, с февраля 2015 года по 20 апреля 2017 года: посещали нелегальные собрания, агитировали других мусульман присоединиться к партии, изучали и хранили запрещённую литературу, соблюдали меры конспирации.

Все обвинения по делу связаны с причастностью к деятельности «Хизб ут-Тахрир» — международной религиозно-политической организации, которая в 2003 году была признана в России террористической.

Правозащитный центр «Мемориал» признал 12 подсудимых по делу «Хизб ут-Тахрир» в Уфе — Батыра Мухаметова, Булата Рахманова, Урала Абдрахимова, Радика Валиахметова, Тимура Гадиева, Урала Галиева, Вадима Давлетбаева, Руслана Зайнуллина, Артёма Наумова, Руслана Рахматуллина, Ярослава Тимофеева и Михаила Топтыгина — политзаключёнными.

Сообщается, что заслушав приговор осужденные члены Хизб ут-Тахрир заявили, что они довольны предопределением Аллаха, а затем вместе проскандировали: «Умма желает Халифата». Пришедшие на суд родные и близкие развернули плакаты: «Мы вас любим», «Мы будем ждать вас».

Неделей ранее, а именно 15 февраля Московский окружной военный суд также огласил приговор девятерым уроженцам Центральной Азии по обвинению в причастности к Хизб ут-Тахрир.

Зафара Нодирова, Фархода Надирова и Хамида Игамбердыева суд приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Муроджон Сатторов, Отабек Исомадинов, Алиджон Одинаев, Азиз Хидирбаев, Собирджон Бурхониддин и Сардорбек Сиддиков — получили от 11 до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В обоих случаях, как и в других групповых делах «Хизб ут-Тахрир», доказательствами терроризма служат участие фигурантов в собраниях, обсуждение вопросов политики и религии, а также поиск и убеждение новых сторонников. Ни одного террористического акта, совершенного членами партии, до сих пор не было и нет.