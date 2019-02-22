Индия отрезает Пакистан от воды - в "наказание" за взрыв в Кашмире

Министр правительства Индии подтвердил в четверг план страны по ограничению потока воды в Пакистан из его долей рек. Это была последняя попытка Нью-Дели оказать давление на соседа после нападения в Кашмире.

«Наше правительство решило остановить нашу долю воды, которая раньше направлялась в Пакистан», - сказал в своем твиттере министр транспорта и водных ресурсов Нитин Гадкари. Он добавил, что страна будет отводить воду из восточных рек и снабжать ею население в штатах Джамму, Кашмир и Пенджаб.

Гадкари не уточнил, но чиновники из его министерства сказали, что он пересматривает решения, уже принятые премьер-министром Нарендрой Моди, включая проект строительства плотины, одобренный его кабинетом в декабре прошлого года. Чиновники заявили, что в четверг новое решение принято не было.

Комментарии Гадкари подчеркивает гнев Нью-Дели из-за атаки группировки Джейш-э-Мухаммад (которая, как считается, базируется в Пакистане) на прошлой неделе в спорном регионе Кашмира, в результате чего погибли 42 индийских силовика. Индия обвинила Пакистан в недостаточных усилиях по контролю над такими группами, в то время как Пакистан отрицает причастность.

Распределение запасов воды из реки Инд и ее притоков между двумя странами регулируется в соответствии с Договором о воде Инда 1960 года. В последние годы Индия приступила к реализации амбициозных планов по ирригации и строительству многих плотин вверх по течению, заявив, что использование воды вверх по течению строго соответствует договору.

После нападения на индийских силовиков в городе Ури в Кашмире в 2016 году Индия начала отслеживать развитие некоторых проектов строительства плотин, усиливая напряженность в отношениях между Дели и Исламабадом.

Пакистан выступил против некоторых из этих проектов, заявив, что они нарушают посреднический договор Всемирного банка об обмене водами Инда, от которого зависит 80 процентов его орошаемого земледелия.

В четверг премьер-министр Пакистана Имран Хан разрешил вооруженным силам страны нанести ответный удар по Индии в случае нападения, но повторил призыв к расследованию нападения в Кашмире.

«Инцидент был задуман, спланирован и осуществлен в самом Кашмире», - говорится в заявлении, опубликованном после заседания Комитета национальной безопасности Пакистана, в котором добавлено, что Пакистан «не вовлечен ни в какие способы, средства или формы».

Главный военный командир Индии в Кашмире генерал-лейтенант К.Д.С. Диллон обвинил во вторник главное шпионское агентство Межведомственной разведки Пакистана в контроле за боевиками и предупредил о возмездии.

Напомним, что Индия давно обвиняла Пакистан в почти 30-летнем восстании в Джамму и Кашмире, единственном штате с мусульманским большинством. Пакистан отрицает какую-либо причастность и неоднократно призывал Нью-Дели провести переговоры, чтобы решить будущее региона.

Однако имея такие инструменты как контроль над жизненной важной для Пакистана водой, в добавок к более значительным цифрам в населении, количестве армии и экономике, Индия вряд ли согласится на переговоры.