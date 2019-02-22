Американцы оставят в Сирии 200 солдат

Белый дом объявил, что США оставят около 200 военнослужащих в Сирии на какой-то период времени, что знаменует собой отступление президента Дональда Трампа от первоначальных планов по полному выводу войск из разрушенной войной страны.

«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшая миротворческая группа из около 200 человек», - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Объявление было сделано на фоне жесткой критики решения Трампа в декабре вывести 2000 американских солдат, воюющих в Сирии. Даже члены его собственной Республиканской партии выступили против этого шага.

Критики осудили ряд возможных результатов от резкого вывода войск, включая операцию Турции против Сирийских демократических сил (т. н. «курдов»), главного союзника Вашингтона в борьбе против ИГИЛ*, а также возрождение самой группировки ИГИЛ.

Впрочем, присутствие американцев в Сирии может быть выгодно и для самой Турции.

Видимо не зря решение о сохранении американских войск в Сирии было объявлено после того, как Трамп говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера договорились в отношении Сирии «продолжить координацию по созданию потенциальной безопасной зоны».

Напомним, что Турция хочет создать безопасную зону при материально-технической поддержке со стороны союзников и заявляет, что она должна быть очищена от поддерживаемых США Отрядов народной самообороны (YPG), которые по сути являются частью террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

Дэвид Де Рош, аналитик Центра изучения проблем безопасности стран Ближнего Востока и Южной Азии, заявил изданию «Аль-Джазира», что решение США было «политическим» жестом.

«Это не большое количество сил. Оно слишком мало, чтобы быть значимым в военном отношении. Поэтому оно должно быть политическим», - сказал бывший чиновник Пентагона из города Бетесда, недалеко от столицы США Вашингтона, округ Колумбия.

Задача американских войск будет заключаться в поддержании мира между Турцией и «курдскими» силами, сказал он.

«Здесь есть два возможных сообщения. Одно для турок - да, мы серьезно относимся к защите ваших интересов, и мы готовы держать наши силы здесь, чтобы удержать курдские элементы Сирийских демократических сил от объединения с РПК и нападения на Турцию».

«И второе сообщение для ОНС о том, что вас не покинут, у нас будет присутствие на местах, чтобы удержать турок от нападения на вас. Таким образом, на практике, похоже, что эти парни будут заложниками обеих стороны, чтобы принуждать их к хорошему поведению».

Высокопоставленный чиновник администрации США сказал, что решение Трампа уже было в разработке в течение некоторого времени. Пока неясно, как долго эти 200 солдат будут оставаться в этом районе или где именно они будут развернуты.

При этом, оставив даже небольшую группу американских войск в Сирии, американцы прокладывают путь для европейских союзников, чтобы те выделили сотни солдат на создание и наблюдение за потенциальной безопасной зоной на северо-востоке Сирии.

«Это четкое указание нашим союзникам и членам коалиции, что мы будем на месте в некотором качестве», - сказал высокопоставленный представитель администрации информагентству Reuters.

В четверг исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан встретился со своим коллегой из Бельгии. Перед встречей Дидье Рейндерсу, министру обороны Бельгии, был задан вопрос, будут ли бельгийцы в Сирии, если не останется американских войск.

«Мы ждем подготовки к выводу американских войск и ждем новых обсуждений», - сказал он.

До сих пор европейские союзники не могли дать своих солдат без твердых обязательств со стороны Вашингтоне о приверженности делу защиты региона.

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