Египет строит стену вокруг Шарм-эль-Шейха: оберегает туристов от египтян

Египет строит бетонную стену высотой 6 метров вокруг курортного города Шарм-эль-Шейх, чтобы защитить иностранных туристов от растущих угроз. Этот шаг критикуется как контрпродуктивный и ненужный.

Газета The Guardian сообщила о строительстве, основываясь на проверенных фотографиях и видеозаписях стены, предоставленных местными жителями. Эти снимки и записи показывают законченные и незаконченные части стены.

Похоже, что проект представляет собой перезагрузку пересмотренного плана 2005 года по возведению стены безопасности вокруг города.

Несмотря на опровержения местных чиновников, опрошенных газетой, египетские жители и экспаты подтвердили строительство стены.

«Это не стена, кто сказал вам, что это стена? У нас нет стены», - заявил генерал Халед Фуда.

Наблюдатели указывают, что египетский генерал по-видимому заимствовал язык у президента США Дональда Трампа, который сказал, что хочет построить «красивую стену» на границе с Мексикой. Фуда сказал, что вместо этого проект представляет собой серию «барьеров» и «заборов» - с «четырьмя очень красивыми воротами», на въезде в Шарм-эш-Шейх.

Разъяренные жители сказали газете, что они видели передовые камеры наблюдения и контрольно-пропускные пункты вдоль запланированного маршрута стены.

«Красота этого места покрыта забором ... это разрушает вид», - сказал один из жителей The Guardian.

«Этот защитный барьер ничего не изменит, он будет только раздражать людей, и он не остановит терроризм. Это шутка. Любой турист, выезжающий из города, будет обеспокоен тем, что он не в безопасности».

«Правительство решило построить огромную стену, окружающую город Шарм-эль-Шейх, от района Набека до самого национального парка Рас Мохаммед ... Стена будет очень высокой и заблокирует вид на горы и превратит наш красивый город в ужасную тюрьму», - написал Мухаммед Або Логи, местный журналист, в Facebook.

«Очень грустное и приводящее в бешенство зрелище. Кажется, что идеи Трампа заразительны, и чиновники здесь имеют такое же ограниченное узкое представление о том, как можно обеспечить безопасность, не разрушая при этом туризм и красоту», - добавил он.

Правда, Трамп все таки ставит стену на границе с соседней Мексикой, а не внутри страны, чтобы отделить Майями, например, от остальных США. Так что в этом смысле Каир переплюнул Трампа.

Несмотря на возражения и предупреждения о неприятных последствиях, попытка изолировать некогда популярный курортный город на Красном море на краю Синая, места непрекращающегося мятежа ИГИЛ* является частью усилий египетского режима по успокоению иностранных граждан.

Многие туристы перестали ездить на египетские курорты Красного моря и Синая после того как боевики (предположительно) сбили российский пассажирский самолет над полуостровом в 2015 году, в результате чего погибли 224 человека.

Однако российские официальные лица сообщили, что на борту самолета, взлетевшего с главного синайского курортного города Шарм-эль-Шейх, взорвалось самодельное взрывное устройство. Сами же боевики сообщают, что сбили самолет с земли средствами ПВО. Как бы то ни было, очевидно, что в этом случае никакая стена не поможет.

После инцидента с российским самолетом Москва прекратила прямые полеты в Шарм-эль-Шейх. Ее примеру последовала Британия. Прекращение полетов нанесло тяжелый удар по жизненно важному туристическому сектору Египта, который был уже ослаблен годами беспорядков, последовавших за восстанием 2011 года.

После 2015 года Египет стремится улучшить безопасность аэропортов, тратя миллионы долларов и привлекая иностранных экспертов.

К сожалению, хунта Сиси не смогла придумать ничего лучше, чем создать по сути колониальный анклав в Шарм-эль-Шейхе, отрезав его от остального Египта.

* - запрещено в РФ