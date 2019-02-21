Чувашские старейшины против памятника Ивану Грозному

Совет старейшин Чувашского национального конгресса выступил против установки памятника царю Ивану Грозному (Ивану IV) в Чебоксарах, сообщает Idel.Реалии.

Старейшины чувашского народа обсудили деятельность московского царя.

— В эти годы о благе народа никто не помышлял, — заявил народный

писатель Чувашии Анатолий Кибеч.

"Ивана Грозного с чувашами ничто не связывает. Такое мнение

высказали ветераны после обсуждения", — пишет пресс-служба Чувашского национального конгресса. — Поэтому предложение администрации Чебоксар об установке памятника необоснованно.

Вместо памятника спорной личности царя чувашские активисты высказались за установку памятников чувашским деятелям истории и культуры, а также за наведение порядка в этой сфере в Чебоксарах. Члены совета предложили президиуму ЧНК довести мнение ветеранов до властей и требовать исполнения принятых решений.

Напомним, что ранее глава Чебоксар Евгений Кадышев сообщил, что вопрос об установке памятника Ивану Грозному остается открытым. В декабре против установки памятника официально выступили учёные-историки Чувашского государственного института гуманитарных наук. Ученый совет ЧГИГН) единогласно проголосовал против возможной установки памятника Ивану Грозному в Чебоксарах и предложил мэрии Чебоксар впредь совместно обсуждать планы по установке памятников в столице Чувашии. Учёные отметили, что "голосование, на которое ссылается городская администрация, не является объективным".

Речь идет о голосовании на сайте «Открытый город», где большинство проголосовавших посчитало, что памятник Ивану Грозному — отличная идея.

Памятники Ивану Грозному сейчас обсуждаются во многих регионах страны, и почти везде эта идея встречает противодействие, особенно в Казани (по понятным причинам).

Но надо понимать контекст именно Чувашии. Дело в том, что едва ли не главным аргументом для легитимизации московского колониализма в Идель-Урале и завоевании Казани, является участие многочисленных представителей тюркских и финно-угорских народов в войске московского царя. Утверждают, что их было около половины всего войска. Таким образом, говорят нам, никак нельзя назвать завоевание Казани русским колониальным завоеванием, потому что это была в равной степени война местных народов друг с другом. А значит, Иван Грозный это не только не чужеземный тиран, а вообще кто-то вроде освободителя, особенно для православных чувашей.

Эта идея активно продвигается самыми разными кругами, но как видим, чуваши сегодня не покупают ее. Чтобы ни было в прошлом, зачем им сегодня ссориться лишний раз с татарами? Чтобы потакать московскому империализму, который к ним относится точно также, как к татарам? Очевидно, чувашам это не нужно.

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, чуваши составляют 67,7 процента населения Чувашской Республики.