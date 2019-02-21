Россия блокирует поставки продуктов сирийским беженцам - Reuters

Российская военная полиция и войска режима Башара аль-Асада заблокировали маршруты поставок продовольствия и товаров в лагерь беженцев Рукбан в Сирии, чтобы вынудить тысячи отчаявшихся жителей покинуть охраняемую американцами зону возле базы США, сообщает Reuters со ссылкой на жителей лагеря и повстанцев.

Мы уже писали, что российское министерство обороны объявило во вторник об открытии двух так называемых гуманитарных коридоров на окраине лагеря для тех, кто хочет уйти. Более 50 000 человек, в основном женщины и дети, живут там в ужасных условиях.

Жители и повстанцы заявили, что асадиты и российские военные установили контрольно-пропускные пункты, чтобы воспрепятствовать прибытию торговцев из подконтрольных режиму районов для снабжения лагеря продуктами питания и топливом, что привело к резкому скачку цен и возникновению дефицита.

«Они мешают торговцам приходить сюда; нет свежих продуктов, пшеницы или топлива», - сказал Reuters полковник Муханад аль-Талаа, командир поддерживаемых Пентагоном «Магавир аль-Саура».

За событиями в Рукбане пристально следит весь регион, потому что лагерь находится в пределах 55-километровой так называемой зоны противостояния, созданной Пентагоном с целью защиты гарнизона Танф от нападений.

База США находится на стратегической дороге Дамаск-Багдад, которая когда-то была основным маршрутом поставок иранского оружия в Сирию.

«Цель состоит в том, чтобы вынудить людей силой покинуть зону», - сказал Талаа, повторяя широко распространенные опасения жителей.

Большинство жителей лагеря предпочитают остаться, а не возвращаться на территорию режима, где их дома зачастую отобраны армией, из-за боязни возмездия или призыва.

«Они открыли коридоры, чтобы заставить людей идти в режимные районы, где их арестовывали и отправляли на военную службу», - сказал Махмуд аль-Хумаили, местный житель.

Москва и ее союзник Дамаск говорят, что американские силы оккупируют сирийскую территорию и предоставляют убежище повстанцам, которых они считают террористами.

Госдепартамент США заявил в понедельник, что жители Рукбана не должны оставаться под давлением, и отверг любой односторонний процесс со стороны Москвы или Дамаска, заявив, что безопасная и добровольная эвакуация должна координироваться с органами ООН.

*-запрещены в РФ