Израильтяне напали на верующих внутри мечети Аль-Акса

Во вторник вечером израильские оккупационные силы напали на палестинских мусульман в мечети Аль-Акса в оккупированном городе Иерусалим, в результате чего многие верующие были ранены, а другие арестованы, сообщают очевидцы.

По словам очевидцев, израильская атака произошла возле ворот Аль-Рахма в мечети, без указания количества солдат.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что его команда оказала помощь одному верующему, раненному в результате нападения, по пути в больницу, без предоставления дополнительных подробностей.

Между тем, по меньшей мере, 20 палестинцев получили ранения из-за стрельбы израильской армии во время участия в демонстрациях в северной части сектора Газа недалеко от границы между Газой и Израилем.

Ашраф аль-Кидра, представитель министерства здравоохранения Газы, подтвердил, что по меньшей мере 20 протестующих были ранены боевыми патронами.

Сотни палестинцев приняли участие в демонстрации во вторник, которая требовала снять осаду Газы.

Демонстранты требуют прекратить 12-летнюю блокаду Израилем сектора Газа, что разрушило экономику прибрежного анклава и лишило его примерно двух миллионов жителей многих основных товаров.