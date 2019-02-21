Пожар в Бангладеш: десятки людей погибли

В столице Бангладеш Дакке десятки людей погибли в четверг в результате пожара, охватившего несколько жилых домов, в которых хранились химические вещества, сообщают пожарные службы страны.

Разрушительный пожар, разразившийся в среду около 22.40 (16:40 по Гринвичу) в здании в Чавкбазар, в старой части Дакки, не смогли взять под контроль даже в утро четверга.

Служащие пожарной охраны сообщили информационным агентствам, что 69 человек погибли, и пожарники ожидают, что число погибших возрастет, поскольку аварийные бригады продолжают поиски выживших.

Около 50 человек получили ранения, в том числе некоторые находятся в критическом состоянии.

Начальник пожарной службы Али Ахмед сказал, что пожар, возможно, произошел из газового баллона, а затем быстро распространился по зданию, где хранились легковоспламеняющиеся химические вещества.

Пламя пронеслось через четыре прилегающих здания, которые также использовались в качестве химических складов, в том числе для хранения пластиковых гранул и аэрозолей для тела.

«Когда вспыхнул пожар, возникла пробка. Люди не могли убежать», - сказал Ахмед, описывая часть города, где улицы очень узкие.

«Я видел своими глазами, что внезапный массивный удар огнем и ударными волнами полностью разрушил придорожную стену», - сказал Хази Мохаммед Салауддин, пострадавший в результате пожара.

«Я был на рикше, когда произошел взрыв. Я не думаю, что мой водитель рикша еще жив».

Пожарные сообщили журналистам, что пожар был «закрыт», но еще не затушен, несмотря на усилия более 200 пожарных.

«Это займет время. Это не похоже на любой другой пожар», - говорят он, добавляя, что пламя стало настолько разрушительным из-за «горючих» химических веществ.

Пожары и обрушения зданий распространены в Бангладеш, особенно в швейной многомиллиардной промышленности, где строительные нормы и правила являются слабыми, а летучие химические вещества часто неправильно хранятся.