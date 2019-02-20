Путин рассказал, как надо жить. Его "осмысленно" слушали

Очередное выступление Путина перед Федеральным собранием в остапобендерском духе про "Нью Васюки" с "вдумчивыми" лицами слушала тщательно отобранная им за два десятилетия правления "элита". Например, такими, как на фото выше.

Или такими, как эти.

Из чего в принципе можно безошибочно сделать вывод о том, как все эти громкие заявления и обещалки воспринимают те, кому их, по идее, предстоит исполнять.

А заявления и обещания были действительно громкие. О необходимости бороться с бедностью. Поддержать рождаемость. Улучшить качество медицины. Не обошлось, конечно, и без дежурного хамства в адрес внешнего мира, без нормальных отношений с которым все это невыполнимо - например, в виде реплик о "подхрюкивающих" США союзников, то есть, членах ЕС и НАТО. Но это уже дежурный ритуал, и сутью послания "нацлидера" на этот раз явно был не он.

Сутью его послания был сигнал гражданам - мы заметили ваше недовольство в виде зафиксированных последними соцопросами рекордно низкого уровня поддержки Путина (33%, ВЦИОМ) и рекордно высокого уровня готовых принять участие в акциях протеста (22%, Левада-центр). И готовы исправиться. Или, как поется в известной песне, "мы будем жить теперь по-новому".

И все бы хорошо, если бы не одно но - песни эти этот певец поет уже почти 20 лет своего нахождения у власти, за которые у него была возможность сделать для этого все, но не было сделано почти ничего. Зато многое сделано и продолжает делаться, чтобы всего этого в принципе не могло произоити при созданной им системе и выведенном им правящем классе. В чем достаточно убедиться, глядя на выражения лиц непосредственно слушавших его в зале.