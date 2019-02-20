В Крыму изымут учебник, оправдывающий депортацию крымских татар

В аннексированным Крыму из школьных и публичных библиотек изымут учебник по истории полуострова для десятых классов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Поводом для изъятия стала жалоба Совета крымских татар, заявившего, что учебник представляет крымских татар как пособников немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны и подает депортацию крымско-татарского народа как «оправданный факт».

В Совете заявили, что использование этого учебника в школах нарушает уголовную статью о возбуждении ненависти и вражды. Представители Совета попросили Сергея Аксенова изъять учебник из школьных и публичных библиотек, а также обратились к Руслану Бальбеку с просьбой организовать экспертизу книги, чтобы привлечь к ответственности причастных к ее выпуску.

Интересно, что отношение к учебнику фактически сплотило всех крымских татар, вне зависимости от политических убеждений и отношения к российской аннексии Крыма — меджлис, муфтият, пророссийские, проукраинские и просто нейтральные крымские татары — все были против. В конце концов настойчивое требование крымских татар было решено удовлетворить.

С другой стороны, реакция на это требование показала также редкое единодушие среди самых неожиданных персонажей. Либеральное «Эхо Москвы» опубликовало статью крымского блогера Александра Горного, который в знакомой манере возмутился решению изъять учебник. Его стоит процитировать:

«Несмотря на то, что Владимир Путин издал указ в 2014 году о реабилитации крымских татар, по факту, население Крыма в большинстве своём этого не признало. Все прекрасно понимают истинную причину депортации и почему Путин подписал Указ...

В 2014 году только благодаря решению Владимира Путина и нашим Вежливым людям была остановлена очередная резня, которая грозила жителем Крыма. В сети достаточно видеоматериалов тех непростых дней и увы, там всё очевидно.

Именно поэтому так возмущены жители Крыма требованием изъять учебник истории, который был одобрен лично Сергеем Аксёновым, сенаторами и известными в Крыму общественными деятелями. Люди всё помнят и ещё живы свидетели тех трагедий».

В общем, прямым текстом нам говорят, что крымские татары все равно виноваты в пособничестве нацистам, депортация была правильным делом, а реверанс Путина в сторону крымских татар в 2014 году не был искренним. Все это понимают и это не вызывает возмущения даже у либеральной оппозиции.

Один из соавторов учебника, зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук, заявил, что, когда Руслан Бальбек требует «изъять» главу и «переписать историю», складывается впечатление, что он «страдает манией величия — как Сталин». «Мне очень жаль, что депутат Госдумы снизошел до такого низкого уровня понимания исторических процессов. Если мы будем замалчивать все так, как он требует, то повторим ошибку Украины, когда произошла фактическая реабилитация ОУН-УПА»,— считает Форманчук, добавив, что авторы извиняться ни перед кем не собираются.

На самом деле совершенно очевидно, что дело вовсе не в пресловутом коллаборационизме крымских татар — кого сейчас волнует коллаборационизм немалого числа донских казаков - но в исламофобии и ненависти к народу, который одним своим присутствием ломает «русскомировскую» легенду о Крыме.