Шамиму Бегум собираются лишить британского гражданства

Одной из главных тем для обсуждений в западных СМИ и соцсетях стал вопрос о дальнейшей судьбе сотен граждан западных стран, уехавших в ИГИЛ* и теперь попавших в плен к Сирийским демократическим силам. В Британии эта тема на какое-то время сумела даже отодвинуть тему Брекзита.

Видимым воплощением проблемы стала история Шамимы Бегум — девушки, которая в 2015 году вместе с двумя подругами улетела из восточного Лондона в Сирию. Ей тогда было всего 15 лет. Спустя три недели после прибытия в Ракку она вышла замуж за боевика из Голландии (он тоже в плену у СДС). За это время у нее родились и умерли двое детей, третий ребенок родился на днях в лагере, где содержатся пленные женщины и дети.

С Шамимой несколько раз встречались журналисты, которым она рассказала, что больше всего на свете она хочет вернуться домой, в Британию, где ее ждут родители. Ее слова о жизни в Ракке в целом кажутся противоречивыми. Она отмечает с одной стороны мирную и спокойную жизнь до какого-то времени, затем бомбардировки. Вспоминает вид отрубленной головы в мусорном ведре, который ее совершенно не удивил. «Было так много притеснений и коррупции, что я не думаю, что они заслужили победу» - говорит она.

Однако, что больше всего запоминается из ее слов, так это отсутствие сожаления о своем поступке четыре года назад. «Я не жалею, что приехала сюда, это сделало меня сильнее». Кроме того, она считает оправданным насилие со стороны ИГИЛ в Ираке и Сирии, а также теракты в Европе. Такая позиция, разумеется, ничуть не прибавляет ей симпатий, зато весьма мешает ее возвращению в Британию, даже несмотря на слова Шамимы о том, что она никогда не представляла ни для кого опасности, а все эти четыре года была домохозяйкой, заботящейся о муже и детях («Я уже не та глупая маленькая 15-летняя школьница, которая сбежала из Бетнал Грин четыре года назад»).

Шамима стала poster girl («девушка с обложки») для ИГИЛ еще четыре года назад, поэтому, она уже своего рода символ. Тем не менее, таких как она еще сотни, если не тысячи человек. Что с ними делать не знает никто.

Разумеется, подавляющее большинство мнений в самой Британии, да и за ее пределами, не хочет возвращения Шамимы. Ее считают опасной, а главное — не заслуживающей никакого возвращения. Многих возмущает сам факт обсуждения судеб женщин из ИГИЛ. Мол, это пиар для них, а надо обсуждать язидских рабынь. Абсолютно каждый заметный комментатор стремится подчеркнуть, что не имеет никаких симпатий к Шамиме или другой женщине. В целом эта позиция проста как мычание — не пускать в Европу, оставить там.

Однако, здесь возникает вопрос — а «там» это где? Сирийские демократические силы, те самые «курды», которых нахваливает западная общественность, едва ли не громче всех требуют, чтобы страны Запада забрали своих граждан. По их словам, им приходится сейчас одержать около 600 иностранных боевиков из более, чем 40 стран, но они подчеркивают, что это не может продолжаться долго, и все эти сотни людей являются «миной замедленного действия» без соответствующего финансирования.

В прошлом месяце Франция подтвердила, что она репатриирует около 130 подозреваемых боевиков ИГИЛ, которые в настоящее время находятся в заключении в Сирии, договорившись еще в октябре о репатриации детей боевиков.

Обсуждается даже идея создать в Сирии нечто вроде своего Гуантанамо, лагеря, который будет спонсироваться и Европой. Для СДС такой вариант вполне может быть привлекателен тоже, ибо фактически он делает из них официальных партнеров европейских стран, что подрывает турецкую попытку представить их в качестве террористов РПК (кем они по сути и являются).

В конце концов, говорят многие сирийцы и иракцы, все эти люди радикализовались там, в ваших странах, и приехали к нам, вот и разбирайтесь с ними сами. Некоторые доходят до того, что объясняют феномен игиловцев западным колониализмом — дескать, западные граждане приехали к нам строить свое государство. А значит, Запад и должен отвечать за своих граждан.

О том, что страны должны забрать своих граждан заявляет также Вашингтон, это официальная американская позиция. Но с ним упорно не согласны лидеры европейских стран, для которых весьма важным остается общественное мнение своих собственных народов.

Так, что касается Шамимы Бегум, британское правительство намерено издать приказ о лишении ее гражданства. Об этом сообщил в своем твиттере адвокат семьи девушки Мухаммад Тасниме Акунжи. По его словам, семья «очень разочарована намерением министерства внутренних дел издать приказ о лишении Шамимы ее гражданства» и «рассматривает все юридические возможности, чтобы оспорить это решение».

По международному праву Британия не может оставить Бегум без гражданства, однако, после заявлений Шамимы британский министр внутренних дел Саджид Джавид предупредил, что он «не колеблясь» помешает ей вернуться в Великобританию.

«Мое послание ясно: если вы поддерживали террористические организации за рубежом, я без колебаний предотвращу ваше возвращение», - сказал Джавид, добавив: «Если вам удастся вернуться, вы должны быть готовы к расследованию и возможному преследованию».

«Мы должны помнить, что те, кто покинул Великобританию, чтобы присоединиться к ИГИЛ, были полны ненависти к нашей стране», - добавил Джавид.

Малочисленная группа, выступающая за возвращение Шамимы, приводит свои доводы. В первую очередь, говорят они, Британия это национальное государство, а значит имеет свои обязанности и права по отношению к своим гражданам. Лишение гражданства за то, что кто-то совершил преступление за границей, а тем более поддержал на словах такое преступление, это опасный прецедент, который может привести к серьезным последствиям. Если Шамима в чем-то виновата, пусть ее судят и посадят в британскую тюрьму (она сама согласна на такой вариант, это в любом случае лучше лагеря). Если не виновата, есть способы вести надзор за нею.

Сторонники возвращения Шамимы указывают на то, что многие европейцы в ИГИЛ это дети и внуки азиатских и африканских мигрантов. Лишение их гражданства укажет на то, что их европейскость всегда остается условной для властей, и может быть отозвана, если те совершили проступок, хотя в то же время вряд ли кто поставит под сомнение европейскость каких-нибудь британских или германских педофилов, которые толпами едут в Таиланд или Филиппины, чтобы купить на ночь пятилетнего ребенка. Такое отношение государства препятствует интеграции и играет на руку лишь тем пропагандистам, которые указывают, что все эти цветные молодые люди по прежнему остаются чужими для лицемерного западного общества. Не лучше ли подумать о том, что заставляет молодых людей оставить Восточный Лондон, чтобы уехать в воюющую Сирию? - вопрошает меньшинство.

Даже отсутствие сожаления у Шамимы не является препятствием, по их мнению. Специалисты, работавшие с бывшими африканскими детьми-солдатами, говорят, что сожаление вообще редко у кого можно наблюдать, при том, что у многих из этих детей за плечами послужной список военных преступлений. Как правило, сожаление приходит с годами, когда многие из них уже обзавелись семьями и работой.

Как бы то ни было, случай Шамимы Бегум и сотен других иностранцев в ИГИЛ ставит перед европейскими странами вопросы, на которые никто не может дать однозначных и простых ответов. Просто потому, что со времен денацификации немцев в Европе по сути не было похожей ситуации. И совершенно очевидно, что какие бы решения не были в конце концов приняты, они не будут легкими и популярными.

Но обсуждая Европу и европейские правительства, мусульманам не стоит ни в коем случае не забывать тех, кто собственно позвал всех этих людей в свой «халифат». Унижение Шамимы и сотен других женщин и детей, застрявших в пустынном лагере под крики ликующих врагов — это в первую очередь «заслуга» этих людей.

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