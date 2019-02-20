Россия открывает два "гуманитарных коридора" в сирийском лагере Рукбан

Министерство обороны России открыло два «гуманитарных коридора» для перемещенных беженцев в сирийском пограничном лагере Аль-Рукбан, заявил вчера начальник Центра контроля национальной обороны России Михаил Мизинцев.

Выступая на пресс-конференции в Москве, Мизинцев сказал, что около поселений Джайгхем и Джебель-эль-Гураб были установлены два контрольно-пропускных пункта.

«Этот шаг продиктован настоятельной необходимостью скорейшего решения проблем сирийских граждан, которые все еще живут в ужасных условиях», - пояснил он.

Это решение министерства обороны России было первоначально объявлено в субботу. В то время говорилось, что инициатива была направлена ​​на то, чтобы «позволить сирийским беженцам добровольно покинуть места, которые они выбрали для проживания».

Источники в Национальной коалиции за сирийские революционные и оппозиционные силы недавно сообщили агентству Anadolu, что российские военные «неадекватно» информировали стороны, участвующие в этом перемещении. Они добавили, что испытывают трудности в общении с гражданскими администрациями в лагере Рукбан. «Жители лагеря не знают о российском решении», - подчеркнули источники.

Напомним, Аль-Рукбан - это изолированный лагерь, расположенный в запретной зоне границы между Сирией и Иорданией. В лагере находится более 40 000 сирийских беженцев, бежавших из-за войны за Иорданию.

Сирийская сеть по правам человека сообщает о росте числа жертв в лагере из-за голода, болезней и отсутствия лекарств.