Безгосударственные бедуины требуют гражданства Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии бедуины, не имеющие гражданства, известные как «бидун» (от слов «бидун джинсия» - без гражданства), проводят интенсивные встречи, чтобы привлечь внимание международного сообщества к их делу и положить конец несправедливости, с которой они сталкиваются в королевстве.

Сообщается, что племена районов Кахтан, Хамдан, Бани Халид и Анза проводят встречи в надежде, что власти Саудовской Аравии выслушают их призывы и предоставят им равные права в Королевстве, сообщили источники Khaleej Online.

При отсутствии гражданства Саудовской Аравии эти племена не могут регистрировать браки, пользоваться государственной системой образования или обращаться за медицинской помощью. Племена раскритиковали нежелание властей Саудовской Аравии ответить на их требования признать их равными гражданами.

За последние несколько лет более 150 000 человек, живущих в Саудовской Аравии, подали тысячи прошений через правозащитные организации, требуя равного обращения. Пока что эти прошения остались без серьезного ответа со стороны саудовских властей.

Источник из племени анза рассказал, что они «живут в Саудовской Аравии в несправедливой реальности», объяснив, что у них нет доступа к необходимым услугам, включая медицинские учреждения, образование и финансовые операции.

Бидун это группа, чьи кочевые предки мигрировали между разными странами Аравийского полуострова, и так и не зарегистрировались в качестве граждан какой-либо страны. Для многих бедуинов сами понятия государства и гражданства были абсолютно незнакомы, поэтому они даже не старались получать паспорта или какие-то другие документы. В 1961, когда Кувейт стал независимым, около трети его жителей стали такими безгосударственными бидун, кочующими между Кувейтом и КСА. Однако, время когда можно было кочевать по пустыне, не заботясь о государственной регистрации, прошло. Границы стали реальностью, государство тоже.

Сейчас численность бидун на Аравийской полуострове насчитывает около 500 000.