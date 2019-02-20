С апреля Катар больше не будет платить за электричество в Газе

Катар сообщил движению ХАМАС, которое управляет Газой, что апреля он прекращает ежемесячные платежи за счет электричества в анклаве.

Посол Дохи в Газе Мухаммад аль-Эмади сказал лидерам ХАМАС, что Катар не будет продолжать финансировать власть на территории, потому что ХАМАС откладывает работу над инфраструктурными проектами, сообщают израильские СМИ в понедельник.

Сообщается, что палестинская администрация на Западном берегу и жители Газы подвергают критике эти платежи, как попытку купить молчание в Газе на фоне еженедельных массовых акций протеста против блокады Израилем этой территории.

Катарцы добиваются большего прогресса по линии электропередач из Израиля в Газу, которая могла бы удвоить мощность электричества.

Но ХАМАС не хочет принимать ресурсы, поступающие из Израиля, потому что это дает стране, с которой он вел три войны с 2008 года, возможность обрезать электричество в любой момент, когда она того пожелает.

Похоже, что Доха пытается оказать давление на ХАМАС, чтобы он продолжал проекты, которые связаны с Израилем.

Впрочем, возможно, что все это лишь отговорки, а истинные причины в том, что сам ХАМАС вынужден отказаться от сотрудничества с Катаром.