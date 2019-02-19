В Днепре появится улица Амины Окуевой

В украинском Днепре одну из улиц переименуют в честь Амины Окуевой — мусульманки, отдавшей свою жизнь за свободную независимую Украину и даже в условиях боевых действий не изменявшей хиджабу, как пишет украинский мусульманский портал «Ислам в Украине».

Чтобы переименовать улицу, 28 марта планируется провести общественные слушания в Индустриальный районном совете.

Как сообщает местный ресурс «Днепроград», ссылаясь на официальный сайт Днепровской городского совета, где опубликовано соответствующее распоряжение, нынешнее название улицы — Тополиная — в Индустриальном районе города совпадает с названием улицы в Шевченковском районе.

Муж Амины Окуевой, Адам Осмаев, поблагодарил всех, кто принял участие в переименовании улицы в Днепре в честь погибшей жены, боевой подруги, сестры по вере.

«Спасибо всем, кто участвует в процессе переименования улицы в Днепре именем Амины. Днепр — это любимый город Амины, несмотря на то, что она родилась в Одессе. Днепр стал форпостом Украины в сложное время и по важности, пожалуй, является вторым городом Украины. Теперь этот город навсегда связано с нашими героями, Исой и Аминой, которые там покоятся», — написал Адам Осмаев на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Напомним, Амина Окуева - украинский врач, общественная активистка и военнослужащая. Участница событий Революции достоинства и войны на востоке Украины в составе батальона «Киев-2». Убийство Амины Окуевой произошло 30 октября 2017 в поселке Глеваха под Киевом. Неизвестные расстреляли автомобиль с Окуевой и Осмаевым из кустов. Амина Окуева от полученных ранений скончался. Ее муж Адам Осмаев был ранен - он выжил. Окуеву похоронили в Днепре.