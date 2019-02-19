В Каире в результате взрыва убиты трое полицейских

В Каире поздно вечером в понедельник прозвучал взрыв, в результате которого погибли трое человек, сообщает МВД Египта.

Теракт произошел, когда силовики стали преследовать человека, опознанного как лицо, которое в пятницу заложило другое взрывное устройство перед мечетью возле египетской столицы. К счастью, специалистам удалось обезвредить бомбу.

Видео, циркулирующее в местных СМИ, показало момент взрыва в понедельник. Человек со взрывчаткой, которого власти определили как 37-летнего Хасана аль-Хасана Абдуллаха, ехал на велосипеде по узкому переулку, когда силовики преследовали его возле исторического центра Каира.

Он взорвал устройство в районе Аль-Дарб аль-Ахмар, недалеко от туристической зоны Старого Каира и мечети Аль-Азхар, в тот момент, когда его остановили, тем самым убив себя и двух полицейских, а также ранив трех других офицеров, сообщает министерство внутренних дел Египта. Позднее еще один полицейский скончался от ран.

Полиция заявила, что Абдуллах был иностранцем, но не раскрыла никаких подробностей.

Также полицейские заявили, что нашли бомбу замедленного действия при обыске в его квартире. Здание было временно эвакуировано, пока бомба не была обезврежена.

В прошлом месяце погиб полицейский, который пытался обезвредить взрывное устройство возле церкви в жилом районе Каира.

В декабре трое вьетнамских туристов и их египетский гид были убиты, когда придорожная бомба взорвалась около туристического автобуса возле пирамид Гизы, к югу от Каира.

Это было первое нападение на иностранных туристов в Египте за более чем год, и его связывают с тем, что сектор туризма, являющийся жизненно важным источником поступлений в иностранной валюте, восстанавливается после резкого падения числа посетителей из-за восстания 2011 года, свергнувшего бывшего лидера Хосни Мубарака.