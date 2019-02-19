Шиитская оккупация Сирии (видео)

Режим Башара Асада сегодня находится под плотным контролем Тегерана. Сближение Дамаска с Ираном началось задолго до Арабской весны. Еще Хомейни объявил небольшую секту алавитов, составляющую костяк правящей элиты Сирии, шиитами. В 2013 г. в охваченную гражданской войной страну хлынул поток шиитских «джихадистов» из разных стран и организаций. Свою оценку происходящему в беседе с ведущим программы "За и против" Хамзатом Наврузовым дает Кирилл Семенов, глава Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=r35z7r5pB3k