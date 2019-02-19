Польско-израильский конфликт: "Каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери"

Саммит Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия ) в Израиле был отменен из-за продолжающегося дипломатического скандала между Польшей и Израилем, сообщает газета «Гаарец». Что же заставило поругаться Израиль и Польшу, две страны, которые вроде бы на одной (западной) стороне?

Если вкратце, то определить причину можно старинным словом «хуцпа», которое у евреев означает свойство характера, приблизительно определяемое русскими словами «дерзость», «борзость» или «наглость», и которое в еврейское среде рассматривается как исключительно положительное качество. А как иначе можно назвать откровенно расистские обобщения в адрес нации, положившей огромную часть своих людей в борьбе с нацизмом и коммунизмом?

Началось все с недавнего визита Нетаньяху в Варшаву на саммит по Ближнему Востоку, организованный США. Израильский премьер обратился тогда к так называемому «закону о Холокосте». Этот закон допускает судебные иски против тех, кто приписывает соучастие в преступлениях Холокоста к польскому народу. То есть, возлагать коллективную ответственность на поляков за холокост, даже на словах, нельзя.

Нетаньяху сказал, что поляки на самом деле сотрудничали с нацистами во время Холокоста и что он не знал никого, кто когда-либо обвинялся за это заявление. Он сделал замечание в ответ на вопрос «Гаарец».

Комментарии Нетаньяху первоначально цитировались на веб-сайте издания Jerusalem Post, где говорилось, что «польская нация» сотрудничала с нацистами. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко отреагировал в Твиттере, написав, что Польша никогда не сотрудничала с Германией во время Второй мировой войны и что его страна стала жертвой нацистской оккупации. Он также пригрозил, что если этот комментарий не будет прояснен, он не будет присутствовать на саммите Вышеградской четверки в Израиле.

Напомним, что закон о холокосте был принят в польском парламенте в конце 2017 года, но спустя шесть месяцев Моравецкий отрекся от него и попросил парламент заново обсудить закон, после давления со стороны Израиля и Соединенных Штатов.

Израильтяне начали оправдываться, что речь Нетаньяху шла о поляках (а значит, отдельных поляках), а не о всей польской нации, и Варшаву это вроде бы даже убедило.

Но окончательный удар по планам Вышеградского саммита в Израиле нанесли комментарии Исраэля Каца, временного министра иностранных дел Израиля. В тот самый день когда Нетаньяху назначил Каца врио министра иностранных дел, в интервью израильскому i24 News Кац сказал: «Я - сын выживших в Холокосте. Мы никогда не простим и никогда не забудем. И многие поляки сотрудничали с нацистами».

А затем он процитировал бывшего премьер-министра Ицхака Шамира: «Шамир говорил, что каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери. Никто не смеет указывать нам, что нам говорить и как чтить память своих мертвых».

Тут поляки все таки осознали, что их первое впечатление от слов Нетаньяху оказалось правильным, и Польша вновь вызвала посла Израиля Анну Азари для разъяснения — уже во второй раз за последние дни, в первый раз ее вызывали в пятницу после замечаний Нетаньяху.

Посол Польши в Израиле Марек Магеровский раскритиковал комментарии Каца в Твиттере, сказав, что «действительно удивительно, что недавно назначенный министр иностранных дел Израиля цитирует такое позорное и расистское замечание. Совершенно неприемлемо».

На этом токсичном фоне саммит Вышеградской четверки в Израиле стал попросту невозможен. Польский премьер так аргументировал свое решение: «Сказанное в наш адрес я считаю абсолютно неприемлемым, так не говорят дипломаты, так вообще нельзя говорить. Поляки, наряду с евреями и цыганами, истреблялись гитлеровцами не менее беспощадно».

Ну а теперь, когда нам известны факты, давайте просто представим, что случится, если кто-нибудь в западном публичном поле попробует хотя начать речь со слов: «Вы, евреи...». Антисемитские скандалы, хотя бы недавний с участием Ильхан Омар, красноречиво свидетельствуют, что ничем хорошим такая речь не закончится, даже если этот кто-то потом объяснить, что он имел в виду не всех евреев.

Польский коллаборационизм в годы Второй мировой войны это тема известная, и никем не отрицается, включая поляков. Тем не менее, израильские политики не собираются выбирать выражения и валят вину за холокост на польскую нацию вообще, несмотря на активное участие поляков разных фракций в анти-нацистском сопротивлении. Даже лидеры польских евреев посчитали такое обращение оскорбительным, в конце концов, они ведь тоже часть польской нации.

В общем, говоря по простому, израильские лидеры совершенно спокойно применяют к европейской нации такие выражения, которые, будь они обращены к ним, были бы моментально определены как расизм и антисемитизм.

Примечательно, что израильская пресса пишет будто саммит был отменен из-за польского «закона о холокосте» (поляки называют его законом о диффамации). Это вдвойне оскорбляет поляков, так как получается, что причина не в расизме израильских чиновников, а в антисемитизме (!) поляков. Что это как не хуцпа?

С нашей мусульманской точки зрения заметим, что любая трещина в насквозь фальшивой и натянутой картине «иудейско-христианской цивилизации» это плюс. Особенно радует такая трещина в намечающемся союзе Израиля с правыми восточноевропейцами против «лево-либеральной» Западной Европы, хотя как раз таки западные либеральные СМИ почти всякое сообщение о польско-израильском конфликте сопровождают неизменными мантрами про рост антисемитизма в Европе и опасность для еврейских общин.

Заодно, расизм израильских лидеров при одновременных воплях об антисемитизме заведомо на будущее обесценивает сам трепет перед израильским определением антисемитизма. Польское общество уже горячо возмущено, а общее настроение в польских соцсетях таково, что по уровню «антисемитизма» они спокойно заткнут за пояс Ильхан Омар и всех других американских и британских левых политиков.