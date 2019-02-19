Калаши для Хранителя Двух Святынь: саудовцы получат лицензию на производство АК

Саудовская Аравия в ближайшее время получит партию автоматов АК-103. Более того, в ближайшее время будет подписан контракт на лицензионное производство в Саудовской Аравии АК-103.

Об этом вчера сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов на 14-й международной выставке вооружений IDEX-2019.

"В ближайшее время начнем строить завод. В настоящее время обсуждается уровень локализации производства", - отметил Чемезов.

«Саудовцы надеются произвести большую часть автомата - около 90 процентов - внутри страны, в то время как мы [Россия] хотели бы видеть меньше», - сказал Чемезов, добавив, что переговоры между двумя правительствами все еще продолжаются.

Ранее генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил, что совместный проект по лицензионному производству автоматов Калашникова АК-103 в Саудовской Аравии будет согласован к середине года.

Выставка вооружений IDEX 2019 проходит в настоящее время в Абу-Даби (ОАЭ), где демонстрируются новейшие мировые военные технологии.

Кроме того, правительство ОАЭ также проводит мероприятие NAVDEX по морской обороне и безопасности на море. В обоих мероприятиях принимают участие представители многих международных правительств и военные делегации.