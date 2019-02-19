Израильская полиция опечатала ворота Аль-Аксы

В понедельник израильские полицейские силы заперли все ворота мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, к большому разочарованию верующих.

«Все ворота мечети Аль-Акса были закрыты израильской полицией», - заявил в своем заявлении Фирас аль-Дибс, представитель Иерусалимского управления религиозных вакфов Иордании.

Он сказал, что полиция также напала на верующих в мечети.

Остается неясной причина закрытия.

Израильская полиция еще не выпустила официальное заявление по данному поводу.

Для мусульман Аль-Акса представляет собой третью по значению мечеть в мире. Евреи, со своей стороны, называют этот район «Храмовой горой», утверждая, что в древние времена здесь якобы располагались два еврейских храма.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, в котором расположена Аль-Акса, во время войны на Ближнем Востоке в 1967 году. Он официально аннексировал весь город в 1980 году, объявив его своей столицей, что никогда не признавалось международным сообществом.