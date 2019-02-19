Два взрыва в сирийском Идлибе унесли жизни 15 человек

По меньшей мере 15 человек были убиты и многие ранены в результате двух взрывов в удерживаемом повстанцами сирийском городе Идлиб.

Сообщается, что многие из пострадавших были спасателями, которые бросились на место происшествия после первого взрыва.

Как сообщают медики и свидетели, еще десятки людей были ранены.

Они рассказывают, что взрывное устройство, установленное в припаркованном автомобиле, взорвалось на главной улице в районе Кусур в час пик, а некоторые свидетели дополнили, что второй взрыв случился из-за бомбы, установленной на мотоцикле.

Члены сирийской гражданской обороны, известные как «Белые каски», увозили тела и спасали раненых мирных жителей среди тлеющих обломков. Предполагается, что всего было ранено около 50 человек.

Сообщается, что сотни людей в Идлибе были арестованы по подозрению в связях с разведкой режима Башара Асада или спящими ячейками ИГИЛ*, которых обвиняют во взрывах.

По словам альянса во главе с Хайят Тахрир аш-Шам, который сейчас управляет Идлибом, волна взрывов в густонаселенном регионе, убежище для десятков тысяч мирных жителей, выступивших против правления Асада, имеет целью дестабилизировать последний оставшийся оплот оппозиции после почти восьми лет гражданской войны.

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