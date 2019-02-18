«Мигранты — вторая нефть»: Собянин сообщил об огромных доходах от трудовых мигрантов



Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе рассказал в интервью телеканалу РБК на Российском инвестиционном форуме в Сочи о том, что продажа патентов трудовым мигрантам в 2018 году принесла в бюджет Москвы 17 млрд рублей ($255 млн по текущему курсу). Сам Собянин назвал эту цифру огромной.

«Объем доходов города за прошлый год вырос до 17 млрд рублей от патентов. Это огромная цифра, учитывая, что, когда мы начинали, там было 800 млн — 1 млрд. Вот эта огромная легализация налогов, которые раньше мигранты вообще не платили, имеет такую цену огромную», — сказал московский градоначальник.

Кроме того, Собянин заявил, что ситуация с мигрантами наконец-то «стабилизировалась»: «Миграционные потоки в целом отрегулированы. Преступность среди мигрантов на треть снизилась».

Сообщается, что мигранты в 2017 году пополнили бюджет Москвы на 15,7 млрд рублей ($277 млн) за счет покупки трудовых патентов. Стоимость патента в 2018 году увеличилась с 4,2 тыс. до 4,5 тыс. рублей в месяц, а в 2019 году выросла до 5000 рублей. В ноябре Собянин, выступая в Мосгордуме, заявил, что «мигранты, уплачивая за патенты такую высокую цену, становятся в справедливое положение по отношению к россиянам, которые работают в Москве, потому что раньше они вообще ничего не платили, и, конечно, их было выгодно принимать на работу, но сегодня эта ситуация изменилась».

В январе 2019 года врио начальника миграционного главка МВД Валентина Казакова говорила, что доход от продажи патентов по всей России составил 57 миллиардов рублей. В минувшем году ведомство оформило около 2 млн патентов.

Напомним, что с 1 января 2015 все иностранные граждане, которые приезжают без виз работать в Россию, должны покупать патент и ежемесячно за него платить. Без этого документа приезжему грозит штраф до семи тысяч рублей, выдворение из страны и запрет на въезд от трех до десяти лет. Работодатель за сотрудника без патента наказывается штрафом и приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

В общем, неоколониализм XXI века выглядит примерно так — русское гражданское общество орет «хватит кормить...» и требует введения виз, а имперский центр стрижет миллиарды с мигрантов.