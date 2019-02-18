Китай ведет слежку за миллионами уйгуров — информация из базы данных китайского подрядчика



В интернете была обнаружена открытая база данных, содержащая персональную информацию о почти 2,6 миллионах человек. Эта база принадлежит китайской компании SenseNets, которая, по словам Financial Times, является подрядчиком китайской полиции; она заключила с силовым ведомством по меньшей мере четыре контракта в разных регионах Китая.

Об этой своей находке сообщил 13 февраля эксперт по кибербезопасности из Нидерландов, сооснователь некоммерческой организации GDI Foundation Виктор Геверс.

Почти нет сомнений, что вся эта база используется для слежки за уйгурами, так как по словам Геверса большинство имен в базе были уйгурскими.

Кроме имен, база содержала другие данные, включая фотографии, домашние адреса, даты рождения, номера ID-карт, пол, национальность и место работы. Кроме того, там были указаны GPS-координаты мест, в которых побывали люди из базы. Некоторые координаты содержали пометки, например, «мечеть», «ресторан», «полицейский участок». Издание ZDNet предполагает, что это данные с камер наблюдения. Геверс говорит, что все места, координаты которых были указаны в базе, расположены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Примечательно, что по словам Геверса, база находилась в свободном доступе около полугода. «Она была полностью открытой, и любой человек без пароля мог ее читать, обновлять и удалять из нее информацию», — заявил Геверс агентству Reuters. При этом, как отмечает эксперт, база вовсе не была устаревшей. Она обновлялась в режиме реального времени: за сутки в ней появилось 6,7 миллиона новых GPS-координат.

Геверс заявил, что сначала не понял назначение базы и сообщил о своей находке SenseNets. Компания ничего не ответила, но на следующий день просто закрыла доступ к базе для иностранцев.

Сейчас эксперт сожалеет, что невольно помог китайским властям в их слежке за мусульманами Синьцзяна.