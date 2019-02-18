В Индии после теракта преследуют кашмирских мусульман



По всей Индии отмечаются многочисленные случаи нападений и дискриминации по отношению к кашмирских мусульманам, после того, как в четверг террорист-смертник взорвал автобус с индийскими силовиками, что привело к смерти 44 полицейских.

Убитые полицейские были привезены со всей Индии, и сейчас их тела возвращают семьям. А в это время толпы индийцев выходят на улицы, размахивая флагами, чтобы почтить погибших и призывать к мести Пакистану, хотя Исламабад отрицает какую-либо свою причастность.

Между тем кашмирские мусульмане сталкиваются с негативной реакцией в штатах, где преобладают индусы, в основном в северных штатах Харьяна и Уттаракханд, что вынуждает федеральное министерство внутренних дел издавать рекомендации для всех штатов, чтобы «обеспечить свою безопасность и сохранность и поддерживать гармонию в обществе».

Многие студенты из Кашмира, снимающие квартиры, сообщили, что их выгнали с арендованных квартир, так как хозяева опасаются, что их просто разгромит толпа.

Местные СМИ сообщают, что на некоторых студентов совершили нападения индуисты, а в южном городе Бангалуру некий кашмирец был арестован за пост в интернете, предположительно поддерживающий теракты.

В соцсетях распространяют видео, на котором сельский староста требует, чтобы все жители, у которых проживают кашмирцы, выгнали своих постояльцев, и говорит, что тот, кто этого не сделает, будет считаться предателем.

Из-за возникшего напряжения цены на авиабилеты в Кашмире выросли в несколько раз. Полиция в штате Джамму и Кашмир заявила, что они предоставляют временное жилье людям, возвращающимся в Кашмир. Полиция призывает кашмирцев связаться с их горячей линией для «скорейшей помощи в случае возникновения каких-либо трудностей / преследований».

Кроме того, в воскресенье правительство отозвало защитное сопровождение, предоставляемое пяти лидерам «сепаратистов» в Кашмире. Это означает, что они могут стать объектами нападений.

Нападение на автобус в четверг последовало за годом, который и так считается самым смертоносным для индийских силовиков с тех пор как индуистская националистическая партия Бхаратия Джаната пришла к власти пять лет назад. Правительственные данные показывают, что 91 офицер погиб в Кашмире в прошлом году, что примерно на 14 процентов больше, чем в 2017 году.