Эрдоган: никакой семинарии без греческой мечети с минаретами



Мечеть в Афинах должна открыться с минаретами, если премьер-министр Греции Алексис Ципрас хочет открыть Халкинскую греческую православную семинарию в Стамбуле, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Слушай, ты хочешь от нас чего-то, хочешь семинарию на Халки. И я говорю тебе [Греция], давайте откроем мечеть Фетхие», - передает турецкий марксистский новостной сайт SoL слова Эрдогана, сказанные во время предвыборного митинга в северо-западной провинции Эдирне.

Предложение Эрдогана последовало за визитом Ципраса в Турцию в начале этого месяца. Греческий премьер-министр посетил Айя-Софью и ныне закрытую православную семинарию на Халки.

Напомним, что семинария на Халки это среднее специальное учебное заведение Константинопольской православной церкви, расположенное на территории мужского монастыря на вершине холма Надежды (тур. Ümit Tepesi) острова Хейбелиада. Школа была открыта еще в османские времена и до момента своего закрытия являлась единственным учебным заведением, готовящим клириков для Константинопольского патриархата. В 1971 году, после военного переворота и в связи с обострением отношений между Грецией и Турцией, по настоянию депутатов от кемалистской Республиканской народной партии, школа была закрыта (что, к слову, является прямым нарушением Лозаннского соглашения).

С начала 2000-х годов, когда к власти пришла Партия справедливости и развития, а Турция взяла курс на евроинтеграцию, регулярно возникают разговоры о возобновлении работы семинарии. В 2010 году даже депутаты ПАСЕ призывали Турцию вернуть патриархату школу, ставшую уже давно символом прав немусульманских меньшинств в Турции.

И в общем, власти Турции как бы не против, и сам Эрдоган и бывший глава Диянета Мехмет Гермез заявляли, что смотрят позитивно на возвращение семинарии патриархату.

Но при этом, очевидно, что Эрдоган решил выжать из возможного открытия семинарии как можно больше и связал его с положением мусульманского меньшинства в Греции (хотя против такого подхода был например Гермез).

Так в субботу он пожаловался на отсутствие минаретов в афинской мечети Фетхие, несмотря на заверения Греции в этом вопросе.

Построенное в 1458 году во время османского владычества в Греции, здание не использовалось как мечеть с 1821 года. В Греции она считается символом «оккупации» и «турецкого ига», поэтому минарет снесли сразу же. По сей день, хотя греки и согласились на строительство мечети в столице, они все еще не готовы видеть в Афинах минареты — видимый символ османизма.

«Они сказали: «Мы открываем мечеть», но я сказал: почему нет минарета? Может ли церковь быть церковью без колокольни?» - сказал Эрдоган, добавив: «Мы говорим, вы хотите построить колокольню? Приходите и сделайте это... Но что является неотъемлемой частью наших мечетей? Минареты».

От себя отметим, что хотя минареты конечно же не являются прямо таки неотъемлемой частью мечети, это тот случай, когда Эрдоган прав с точки зрения символичного присутствия мусульман на греческой земле. А раз уж он будет открывать рано или поздно семинарию, рекомендуем представить это как восстановление исторической справедливости, попранной кемалистами, и заодно вернуть настоящим владельцам Айя-Софию.

UPD: к своему удивлению мы заметили, что многие мусульманские (!) комментаторы не поняли, кто является настоящим владельцем Айя-Софии. Люди, которым сразу же приходят в голову греки - у вас проблемы. Мы же конечно имеем в виду мусульман.