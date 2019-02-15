В Таджикистане обвиняемому в подготовке взрыва у российской базы дали 30 лет

В Таджикистане коллегия по рассмотрению уголовных дел суда города Душанбе приговорила к 30 годам лишения свободы жителя Фархорского района Хатлонской области Таджикистана Бахриддина Шарофуддинова, признав его виновным в подготовке взрыва у 201-й российской военной базы (РВБ) в Таджикистане. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима, сообщает издание «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в суде города Душанбе.

Бахриддин Шарофуддинов ранее уже дважды был осужден российскими судами (в 2004 и 2007 годах) и приговорен к различным срокам лишения свободы. В ходе судебного разбирательства было установлено, что, находясь в одной из тюрем города Перми, он через социальные сети установил контакты с представителями ИГИЛ*.

«Посредством интернета он тогда принял присягу на верность идеям ИГ. После того как в августе 2017 года вышел на свободу и вернулся в Таджикистан, осужденный сообщил своим соратникам по ИГ, что собирается взорвать здание ОМВД района Фархор, местного хукумата (администрации), а также совершить взрывы в местах массового скопления народа в вышеназванном районе», — рассказал источник «Азии-Плюс».

По его словам, Шарофуддинов в интернете научился изготавливать взрывные устройства. В ходе подготовки он даже один раз подорвался сам, в результате чего потерял несколько пальцев. В феврале 2018 года он изготовил у себя дома два флага ИГИЛ и вывесил их в одном из сел Фархора. Через соцсети Шарофуддинов сообщил своим соратникам, что для организации взрывов в центре Душанбе и около 201-й РВБ в районе столичного Гипроземгородка все готово, и он ждет их сигнала. Однако в сентябре прошлого года Бахриддин Шарофуддинов его задержали сотрудники МВД. При обыске у него обнаружены взрывные устройства и детонаторы к ним.

В последнем слове на суде Шарофуддинов заявил, что не жалеет о содеянном и до конца останется верным присяге ИГИЛ.

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