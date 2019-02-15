В ДТП под Казанью погиб имам Абдулькарим Муратов

Имам-мухтасиб Муслюмовского района Татарстана Абдулькарим хазрат Муратов погиб в ДТП. Об этом на своей странице в Instagram сообщил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур хазрат Джалялетдинов.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, погибшего в результате автокатастрофы Абдулькарима хазрата Муратова. Я разделяю с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты, — пишет Джалялетдинов.

Как сообщает издание "БИЗНЕС Online", авария произошла сегодня около Мамадыша. Имам возвращался из Казани, где он только что защитил степень магистра в Российском исламском институте (РИИ). По сообщению пресс-службы МВД по РТ, водитель 1982 года рождения за рулем LADA Granta, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет.

Абдулькарим хазрат Муратов — уроженец Нижнекамска, ему было 36 лет. У него остались шестеро детей.

Воистину, мы принадлежим Аллаху и воистину, мы к Нему вернемся.