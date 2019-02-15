Одессит стал лидером мусульманской общины Праги

Новым главой мусульманской общины столицы Чехии стал адвокат Леонид Кушнаренко, родом из украинской Одессы.

Кушнаренко живет в Чешской Республике уже 20 лет, а Ислам он принял 10 лет назад. Теперь именно его избрали главной мусульманской общины Праги.

По словам Кушнаренко его первичной задачей станет изменение образа Ислама в глазах чехов. «Фундаментальных изменений не произойдет. Мы будем продолжать повышать осведомленность об Исламе. Мы объясним, что такое Ислам. Мы попытаемся изменить восприятие общественности - сегодня Ислам воспринимается как нечто агрессивное. Мы хотим показать его человеческое лицо», - сказал он в интервью чешскому телевидению.

«Я хочу, чтобы у СМИ был лучше доступ к нашим мечетям, чтобы публика могла посещать нашу мечеть в любое время».

Исламофобские настроения в обществе, по словам Кушнаренко, в основном вызваны недостатком информации. А также потому, что мусульман в Чехии мало - примерно десять тысяч.

Кушнаренко ранее работал судебным следователем и расследовал самые серьезные преступления - тяжкие телесные повреждения и убийства. Впоследствии он стал прокурором. Сервер iDnes, ссылаясь на информацию из мусульманской общины, пишет, что как юрист он очень часто представляет русскоязычных эмигрантов, а также является представителем кавказской общины.