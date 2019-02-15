Кашмир: десятки индийских силовиков убиты смертником

По меньшей мере 42 индийских военнослужащих были убиты в результате взрыва смертника в южной части Кашмира, находящегося под контролем Индии, что стало самым серьезным нападением такого рода за два десятилетия конфликта в Кашмире.

Подозреваемый смертник, местный повстанец, в четверг въехал на своей загруженной взрывчаткой машине в автобус с индийскими силовиками в деревне Летпора в районе Пулвама, недалеко от национальной автомагистрали, которая соединяет главный город Кашмира Сринагар с южными районами региона.

Аль-Джазира со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника сообщает, что по меньшей мере 42 бойца индийских парамилитарных формирований были убиты в результате нападения и более десятка ранены.

«В результате инцидента погибло 42 человека», - сказал чиновник, добавив, что это была смертоносная атака повстанцев. Он сказал также, что в Кашмире нападения с применением автомобильных бомб были редкостью.

По словам чиновника, автобусы с бойцами возвращались колонной в Сринагар, когда в один из них врезался автомобиль Ford Scorpio.

«Теракт произошел ближе к вечеру в четверг. Раненые были переведены в больницы. Мы все еще выясняем факты», - сказал чиновник.

Полиция Джамму и Кашмир заявляет, что точное данное погибших еще уточняется, но очевидно что их не менее трех десятков. Снимки с места взрыва показывают, что автобус сгорел полностью, а на шоссе разбросаны десятки тел.

В настоящее время индийские силовики опечатали всю территорию, а на юге Кашмира была остановлена интернет-связь. Представителям СМИ было запрещено посещать место взрыва.

Пакистанская повстанческая группировка Джейш-э-Мохаммед (ДЭМ, Армия Мухаммада) взяла на себя ответственность за нападение в заявлении для местного агентства новостей.

Индия осудила это нападение, а премьер-министр Нарендра Моди назвал его "подлым". Министр внутренних дел Раджнат Сингх планирует посетить Кашмир в пятницу, чтобы оценить ситуацию.

В заявлении поздно вечером в четверг Пакистан назвал нападение в «оккупированном Индией Кашмире вопросом серьезной озабоченности».

«Мы всегда осуждали акты насилия в любой точке мира. Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны элементов в индийских СМИ и правительства, которые пытаются связать нападение с Пакистаном без проведения расследований», - сказал Исламабад.

Между тем, Джейш-э-Мохаммед выпустили видео, из которого следует, что за рулем взорвавшегося автомобиля был 20-летний Адиль Дар из Пулвамы на юге Кашмира. На видео он говорит: «К тому времени, когда это видео достигнет вас, я буду на небесах ... Это мое последнее послание народу Кашмира».

По сообщениям чиновников, Дар присоединился к повстанцам в марте прошлого года, когда он еще учился в средней школе. Согласно данным полиции, Дар работал в пило-мастерской ленточной, где он делал деревянные ящики. Он описан как «не ортодоксальный» мусульманин, который не «регулярно молился». Год назад он ушел из дома, и с тех пор родители видели его только один раз.

Джейш-э-Мохаммед была сформирована в 2000 году с целью борьбы за независимость Кашмира от Индии. Считается, что она базируется в Пакистане и ответственна за серию самоподрывов, угон индийского самолета в 1999 году и нападение на индийский парламент в 2001 году. ДЭМ формально была запрещена в Пакистане в 2002 году, а также признана террористической организацией в США, Британии и Индии.