ЕС добавил Саудовскую Аравию в список финансистов терроризма

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию, Панаму и другие юрисдикции в черный список стран, которые представляют угрозу для ЕС из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег, заявил в среду представитель ЕС.

Всего были перечислены 23 юрисдикции. Это Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские острова и Йемен.

Босния и Герцеговина, Гайана, Лаос, Уганда и Вануату были исключены из списка.

Теперь это предложение должно быть одобрено Европейским парламентом и 28 государствами-членами. Но уже известно, что Франция и Великобритания выступили против этого нового списка.

Несмотря на давление, призванное исключить Эр-Рияд из списка, комиссия решила оставить там королевство, подтвердив отчет Reuters в январе.

Добавление Саудовской Аравии происходит на фоне напряженности в отношениях между Эр-Риядом и европейскими столицами, которая усилилась в результате убийства в прошлом году журналиста Джамаля Хашакджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Возмущение по поводу убийства усилило пристальное внимание к роли Эр-Рияда в конфликтах в регионе, потенциально давая западным державам, которые предоставляют вооружение и разведданные про-саудовской коалиции, больший стимул для действий.

«Мы установили самые высокие в мире стандарты в борьбе с отмыванием денег», - сказала еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Журова.

«Но мы должны обеспечить, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему», - сказала она на пресс-конференции на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

«Грязные деньги являются движущей силой организованной преступности и терроризма», - продолжила Журова, призвав страны, фигурирующие в списке, «быстро исправить свои недостатки».

Включение в список не влечет за собой санкций, но, помимо ущерба репутации, включение в список осложняет финансовые отношения с ЕС.

Банки ЕС должны будут провести дополнительные проверки платежей с участием организаций из перечисленных юрисдикций.