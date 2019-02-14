В Крыму проходят обыски у членов Хизб ут-Тахрир

В отношении трех жителей Крыма, подозреваемых в организации и участии в деятельности организации Хизб ут-Тахрир (которая признана террористической и запрещена в РФ), возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

ФСБ также подтвердила появившуюся ранее информацию о новых обысках в домах крымских татар.

Ранее сообщалось, что в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики проводят обыски. Позже, по информации объединения «Крымская солидарность» стало известно, что в управление ФСБ в Симферополь увезли Эскендера Абдулгъаниева, Арсена Абхаирова, а также Рустема Эмирусеинова.

«По местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия», – сообщили в ФСБ.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие Ислам.